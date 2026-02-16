Ramos Arizpe fortalece escuelas con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’; benefician a mil 117 alumnos

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de apoyos del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en la primaria María Elena Flores Gaona. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destinó 200 mil pesos para equipamiento y mejoras en planteles de nivel básico

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con la administración estatal que dirige Manolo Jiménez Salinas, continúa fortaleciendo la infraestructura y equipamiento de escuelas públicas mediante el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”.

Durante la entrega correspondiente a las ediciones 40, 41, 42 y 43 del esquema, realizada en la primaria María Elena Flores Gaona, ubicada en la colonia El Escorial, el edil informó que mil 117 alumnos de nivel preescolar y primaria —en turnos matutino y vespertino— resultaron beneficiados.

TE PUEDE INTERESAR: Imputa EUA al Z-40 cargos por crímenes en Allende y Piedras Negras

El alcalde destacó que el programa opera bajo un modelo participativo, donde directivos, docentes y padres de familia determinan en qué se aplican los recursos asignados, priorizando las necesidades específicas de cada plantel.

Autoridades municipales y educativas reiteraron que el programa busca fortalecer la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de aprendizaje para más de mil estudiantes. CORTESÍA

“Invertir en las escuelas es invertir en el futuro de Ramos Arizpe. Respaldamos lo que la comunidad educativa considera prioritario porque cuando ellos deciden, el beneficio es directo, visible y duradero”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que se destinaron 200 mil pesos para preescolares y primarias, distribuidos conforme a las decisiones tomadas por cada comunidad escolar.

Con una inversión de 200 mil pesos, mil 117 estudiantes de preescolar y primaria recibieron equipamiento y material para fortalecer sus planteles. CORTESÍA

Entre los apoyos entregados destacan bocinas con micrófono, pantallas inteligentes, instrumentos musicales, multifuncionales, tinacos, bombas centrífugas, material de oficina y equipamiento tecnológico para el mejoramiento de aulas, así como tambores infantiles y otros insumos educativos.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, quienes reiteraron el compromiso de mantener una política pública enfocada en la mejora continua de los espacios escolares.

