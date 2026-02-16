Ramos Arizpe fortalece escuelas con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’; benefician a mil 117 alumnos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con la administración estatal que dirige Manolo Jiménez Salinas, continúa fortaleciendo la infraestructura y equipamiento de escuelas públicas mediante el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”.

Durante la entrega correspondiente a las ediciones 40, 41, 42 y 43 del esquema, realizada en la primaria María Elena Flores Gaona, ubicada en la colonia El Escorial, el edil informó que mil 117 alumnos de nivel preescolar y primaria —en turnos matutino y vespertino— resultaron beneficiados.

El alcalde destacó que el programa opera bajo un modelo participativo, donde directivos, docentes y padres de familia determinan en qué se aplican los recursos asignados, priorizando las necesidades específicas de cada plantel.