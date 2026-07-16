Trailero lo deja con las llantas para arriba en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Trailero lo deja con las llantas para arriba en Ramos Arizpe
    Los tres adultos y el bebé que viajaban en el vehículo resultaron ilesos. ULISES MARTÍNEZ

Entre los ocupantes del taxi viajaban tres adultos y un bebé; ninguno resultó lesionado pese a la aparatosa volcadura

Tres personas y un bebé, así como el operador de un taxi de Nuevo León, terminaron volcados sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la capital coahuilense, la tarde de este jueves.

Conforme al personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe que tomó conocimiento del accidente, se señaló como responsable al conductor del tractocamión de la empresa STCC, el cual circulaba por el carril izquierdo e hizo una maniobra para cambiar al carril derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-joven-en-presunto-estado-de-ebriedad-ocasiona-accidente-en-fundadores-ID22213597

Sin embargo, Néstor, de 39 años, no vio el taxi conducido por Sergio, de 58 años, quien procedía de Villas de García con dirección a la colonia Loma Linda.

$!El conductor del tractocamión presuntamente cambió de carril sin advertir la presencia del taxi.
El conductor del tractocamión presuntamente cambió de carril sin advertir la presencia del taxi. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el auto salió del camino, dio una vuelta y quedó sobre su toldo, fuera de la vialidad. Por fortuna, los tripulantes, incluido el bebé, no presentaron lesiones y esperaron otra unidad para continuar con su destino.

$!Tras el impacto, el taxi salió del camino y terminó volcado sobre el toldo.
Tras el impacto, el taxi salió del camino y terminó volcado sobre el toldo. ULISES MARTÍNEZ

El operador del tractocamión llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños y gastos derivados del accidente.

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