Trailero lo deja con las llantas para arriba en Ramos Arizpe

Tres personas y un bebé, así como el operador de un taxi de Nuevo León, terminaron volcados sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la capital coahuilense, la tarde de este jueves.

Conforme al personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe que tomó conocimiento del accidente, se señaló como responsable al conductor del tractocamión de la empresa STCC, el cual circulaba por el carril izquierdo e hizo una maniobra para cambiar al carril derecho.