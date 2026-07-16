Trailero lo deja con las llantas para arriba en Ramos Arizpe
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Entre los ocupantes del taxi viajaban tres adultos y un bebé; ninguno resultó lesionado pese a la aparatosa volcadura
Tres personas y un bebé, así como el operador de un taxi de Nuevo León, terminaron volcados sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la capital coahuilense, la tarde de este jueves.
Conforme al personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe que tomó conocimiento del accidente, se señaló como responsable al conductor del tractocamión de la empresa STCC, el cual circulaba por el carril izquierdo e hizo una maniobra para cambiar al carril derecho.
Sin embargo, Néstor, de 39 años, no vio el taxi conducido por Sergio, de 58 años, quien procedía de Villas de García con dirección a la colonia Loma Linda.
Tras el impacto, el auto salió del camino, dio una vuelta y quedó sobre su toldo, fuera de la vialidad. Por fortuna, los tripulantes, incluido el bebé, no presentaron lesiones y esperaron otra unidad para continuar con su destino.
El operador del tractocamión llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños y gastos derivados del accidente.