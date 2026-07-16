Gabriela Rodríguez, orgullo de Saltillo: será abanderada de México en los Juegos Centroamericanos 2026

La bandera de México tendrá acento saltillense en Santo Domingo 2026. Gabriela Rodríguez fue elegida, junto con el clavadista Juan Manuel Celaya, para encabezar a la delegación nacional en la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Comité Olímpico Mexicano (COM) confirmó la designación mediante un video encabezado por su presidenta, Marijose Alcalá. Ambos atletas fueron seleccionados por sus resultados y experiencia internacional. El anuncio fue difundido por el COM.

“Lleven la bandera de México con orgullo, siéntanla y junto con toda la delegación, den lo mejor que tienen para que México siempre sea el mejor”, expresó Alcalá.

Rodríguez, especialista en skeet femenil, llegará como una de las figuras del tiro deportivo mexicano. La atleta de 29 años representó al país en Tokio 2020 y París 2024; en la capital francesa quedó a un paso de la Final al ocupar el séptimo lugar con 120 blancos. La coahuilense elevó todavía más su perfil en 2025, cuando conquistó la plata del Campeonato Mundial de Escopeta en Atenas, Grecia. Con 54 aciertos en la Final, ganó su primera presea mundial y devolvió a México al podio después de casi cuatro décadas. Actualmente es tercera del ranking mundial de skeet de la ISSF. Su clasificación a Santo Domingo quedó respaldada con un oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Portar el lábaro patrio abre otro capítulo histórico para la atleta de Saltillo.

A su lado estará Celaya, subcampeón olímpico en París 2024 con Osmar Olvera en trampolín sincronizado de tres metros. La dupla sumó 444.03 puntos y terminó apenas 2.07 detrás de China. El regiomontano también posee medallas panamericanas y mundiales. Aquel resultado fue la primera presea olímpica mexicana en la especialidad.

Santo Domingo 2026 se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto y reunirá a más de 6 mil 500 atletas de 37 delegaciones en 40 deportes. México defenderá el liderato logrado en San Salvador 2023, donde conquistó un récord de 145 oros y 353 preseas. Esta vez, su misión comenzará detrás de Rodríguez y Celaya, dos medallistas de talla mundial que llevarán el Tricolor al frente.