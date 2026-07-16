Jefe de Seguridad Nacional de EU se ve a prueba tras tres muertes cometidas por el ICE

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Jefe de Seguridad Nacional de EU se ve a prueba tras tres muertes cometidas por el ICE
    Se observa sangre en el pavimento cerca del lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine. La frase en el piso reza: "Esto es sangre". AP
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Deportaciones
Migración
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

Además, los seguidores de Trump de ultraderecha insisten en que se deben de mantener las mismas estrategias para la deportación masiva de migrantes en Estados Unidos

Cuando Markwayne Mullin asumió el puesto como secretario de Seguridad Nacional tras el despido de Kristi Noem, se comprometió a sacar de los titulares al departamento responsable de ejecutar la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

Pero apenas unos meses después de que Mullin llegara al cargo, el departamento vuelve a estar de lleno en el centro de la controversia, luego de que tres personas murieran en encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un lapso de menos de una semana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lo-que-sabemos-de-las-declaraciones-que-buscan-eliminar-el-voto-de-la-mujer-en-eu-erika-kirk-y-las-tradwife-GC22204130

Los hechos representan la primera gran prueba para Mullin, quien prometió una mano firme para un departamento sacudido por la conducta de su antecesora y por las redadas migratorias del gobierno de Trump.

Mientras lidia con el aumento de la violencia, se ve obligado a alcanzar un equilibrio: por un lado, las presiones de una Casa Blanca ansiosa por ejecutar deportaciones masivas y, por otro, las de sus antiguos colegas en el Congreso que exigen respuestas, todo mientras intenta aliviar las tensiones en ciudades estadounidenses por las muertes.

“Cuando asumió su cargo, el secretario Mullin dijo que su objetivo era sacar al departamento de la primera plana de las noticias”, declaró el martes el representante demócrata Seth Magaziner en el pleno de la Cámara de Representantes. Luego, agitando un periódico, añadió: “Bueno, ahora están de vuelta en la maldita primera plana”.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE MULLIN: LA PROMESA

Mullin, exsenador por Oklahoma, fue una elección sorpresiva para dirigir el enorme departamento tras el despido de Noem después de que dos manifestantes estadounidenses murieran baleados a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis a principios de este año.

Como secretaria encargada de materializar el objetivo de deportaciones masivas del gobierno, Noem impulsó un estilo agresivo de control migratorio en el que ella ocupaba el centro de la escena, incluida, de manera especialmente notoria, una visita a un centro de detención en El Salvador. Se apresuraba a pronunciarse públicamente sobre hechos controvertidos y opinó sobre ambos tiroteos en Minneapolis con comunicados en los que acusó a los manifestantes muertos de ser agitadores.

El presidente Donald Trump, quien convirtió las deportaciones masivas en una promesa central de su segundo gobierno, terminó por distanciarse de Noem debido a una campaña publicitaria de 200 millones de dólares y a su manejo del operativo en Minneapolis.

Mullin prometió un enfoque distinto, aunque mantuvo el compromiso de cumplir las prioridades del presidente. Su primer viaje como secretario no fue para promover la aplicación de leyes migratorias, sino para observar los esfuerzos de recuperación tras un huracán en Carolina del Norte. Noem solía acompañar a sus agentes en redadas migratorias; Mullin no lo ha hecho.

Desde que se convirtió en secretario y tras la violencia en Minneapolis, el gobierno también ha evitado operativos migratorios impopulares y llamativos en ciudades estadounidenses, y ha pasado a un enfoque más discreto que, en gran medida, ha desviado la atención mediática de la ofensiva. Bajo Mullin, el ICE también se está retractando de un plan para usar almacenes para detener a migrantes.

Pero los arrestos migratorios continúan bajo su dirección y a menudo con poca notoriedad: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 10 mil personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que promedia alrededor de 2 mil arrestos por día. Y las vías legales para inmigrar también han enfrentado nuevas restricciones.

Desde que Mullin llegó al puesto, Trump ha elogiado al secretario como “increíble” y “asombroso”, y lo ha felicitado por renunciar a su escaño en el Senado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante meses, pareció que el cambio de enfoque de Mullin estaba dando resultado. Aunque defensores y activistas de derechos civiles acusaban al departamento de maltratar a inmigrantes bajo su liderazgo, el estilo menos confrontacional de Mullin parecía mantener al departamento fuera del foco.

Las muertes vinculadas al ICE vuelven a poner el foco en Mullin y su departamento

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/nueva-ola-de-ataques-a-iran-donald-trump-sin-intencion-de-negociar-MC22203971

Pero los hechos de la última semana han planteado un nuevo desafío para Mullin, mientras camina por la cuerda floja entre su enfoque más moderado y las exigencias del presidente.

“Tratar de lidiar con objetivos de política pública que compiten entre sí es un desafío para cualquier secretario de gabinete, pero Mullin lo tiene peor que la mayoría”, afirmó Tom Warrick, exfuncionario de antiterrorismo en Seguridad Nacional que ahora trabaja en el Atlantic Council.

“En el caso de Seguridad Nacional, la Casa Blanca quiere, al mismo tiempo, cumplir sus cuotas migratorias y mantener la confianza pública, y cómo se logra eso —incluso con el financiamiento del que dispone Mullin— es un desafío realmente difícil”, apuntó.

Agentes del ICE en Houston y en Maine dispararon y mataron a personas dentro de sus autos durante operativos migratorios. En Florida, un hombre que huía de agentes del ICE murió en un choque automovilístico.

Mullin no se ha pronunciado públicamente sobre las muertes, mientras que la oficina de asuntos públicos del departamento sólo ha difundido breves comunicados tras cada una.

Entre bambalinas, Mullin —quien habla con frecuencia de cómo comparte su número de celular con miembros del Congreso y los anima a llamarlo directamente— ha conversado con legisladores y compartido información, incluidas conversaciones con ambos senadores de Maine.

Y después de la segunda muerte por disparos en Maine, cuando aumentaron las críticas tanto de manifestantes como de los antiguos colegas de Mullin en el Congreso, se ordenó al ICE suspender la mayoría de las detenciones de vehículos.

TRUMP AUMENTA PRESIÓN POLÍTICA Y SUS SEGUIDORES TAMBIÉN

Esa decisión de suspender las detenciones vehiculares enfureció a los simpatizantes de Trump.

El influencer conservador Nick Sorter la calificó como una “CAPITULACIÓN TOTAL ante la izquierda”, en una publicación en X. El activista conservador Mike Davis acusó a Mullin de seguir el consejo de la senadora de Maine Susan Collins, quien dijo que le había sugerido al secretario la pausa en las detenciones de vehículos.

Un día después, Trump pareció contradecir la directriz al escribir en una publicación en redes sociales: “debemos ser fuertes, duros e inteligentes y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas del ICE para combatir el crimen, ¡LA PARADA DE TRÁFICO!”.

Luego, Mullin republicó las palabras de Trump y añadió que las personas en el país serían “arrestadas y deportadas dondequiera que estén”. Más tarde escribió en X que él y el presidente están “en la misma sintonía”.

No estaba claro de inmediato si las detenciones de vehículos se habían reanudado.

Pero esto mostró la fricción entre los intentos de Mullin por mantener la calma y las exigencias del presidente de que los inmigrantes en situación irregular —a quienes el gobierno ha retratado en muchos casos como criminales— sean arrestados en grandes cantidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/empresario-ruso-quiere-inmortalizar-con-un-perfume-el-espiritu-de-ancorage-entre-putin-y-trump-AC22201144

Los demócratas han arremetido contra el nuevo secretario, al afirmar que ven pocos cambios en el departamento.

“El secretario Mullin, si quiere, y si cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, tiene la capacidad de poner al ICE bajo control y hacer que cumplan la ley”, sostuvo el representante Joaquin Castro, demócrata de Texas. “Así que o no tiene interés en hacerlo, o la Casa Blanca no lo respalda, o los agentes simplemente están fuera de control”.

Los legisladores republicanos han salido en defensa de Mullin.

“Creo que el secretario ha cumplido con lo que quería hacer para tratar de cambiar el ambiente allí”, manifestó el representante Andrew Garbarino, de Nueva York, quien como presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional una sesión informativa bipartidista sobre las políticas de uso de la fuerza por parte del ICE.

“No creo que nadie esté celebrando que el ICE haya vuelto a los titulares”, expresó Garbarino.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportaciones
Migración
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

El piloto: la más reciente mentira de la 4T
La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026