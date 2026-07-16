Jefe de Seguridad Nacional de EU se ve a prueba tras tres muertes cometidas por el ICE

Pero apenas unos meses después de que Mullin llegara al cargo, el departamento vuelve a estar de lleno en el centro de la controversia, luego de que tres personas murieran en encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un lapso de menos de una semana.

Cuando Markwayne Mullin asumió el puesto como secretario de Seguridad Nacional tras el despido de Kristi Noem , se comprometió a sacar de los titulares al departamento responsable de ejecutar la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

Los hechos representan la primera gran prueba para Mullin, quien prometió una mano firme para un departamento sacudido por la conducta de su antecesora y por las redadas migratorias del gobierno de Trump.

Mientras lidia con el aumento de la violencia, se ve obligado a alcanzar un equilibrio: por un lado, las presiones de una Casa Blanca ansiosa por ejecutar deportaciones masivas y, por otro, las de sus antiguos colegas en el Congreso que exigen respuestas, todo mientras intenta aliviar las tensiones en ciudades estadounidenses por las muertes.

“Cuando asumió su cargo, el secretario Mullin dijo que su objetivo era sacar al departamento de la primera plana de las noticias”, declaró el martes el representante demócrata Seth Magaziner en el pleno de la Cámara de Representantes. Luego, agitando un periódico, añadió: “Bueno, ahora están de vuelta en la maldita primera plana”.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE MULLIN: LA PROMESA

Mullin, exsenador por Oklahoma, fue una elección sorpresiva para dirigir el enorme departamento tras el despido de Noem después de que dos manifestantes estadounidenses murieran baleados a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis a principios de este año.

Como secretaria encargada de materializar el objetivo de deportaciones masivas del gobierno, Noem impulsó un estilo agresivo de control migratorio en el que ella ocupaba el centro de la escena, incluida, de manera especialmente notoria, una visita a un centro de detención en El Salvador. Se apresuraba a pronunciarse públicamente sobre hechos controvertidos y opinó sobre ambos tiroteos en Minneapolis con comunicados en los que acusó a los manifestantes muertos de ser agitadores.

El presidente Donald Trump, quien convirtió las deportaciones masivas en una promesa central de su segundo gobierno, terminó por distanciarse de Noem debido a una campaña publicitaria de 200 millones de dólares y a su manejo del operativo en Minneapolis.

Mullin prometió un enfoque distinto, aunque mantuvo el compromiso de cumplir las prioridades del presidente. Su primer viaje como secretario no fue para promover la aplicación de leyes migratorias, sino para observar los esfuerzos de recuperación tras un huracán en Carolina del Norte. Noem solía acompañar a sus agentes en redadas migratorias; Mullin no lo ha hecho.

Desde que se convirtió en secretario y tras la violencia en Minneapolis, el gobierno también ha evitado operativos migratorios impopulares y llamativos en ciudades estadounidenses, y ha pasado a un enfoque más discreto que, en gran medida, ha desviado la atención mediática de la ofensiva. Bajo Mullin, el ICE también se está retractando de un plan para usar almacenes para detener a migrantes.

Pero los arrestos migratorios continúan bajo su dirección y a menudo con poca notoriedad: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 10 mil personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que promedia alrededor de 2 mil arrestos por día. Y las vías legales para inmigrar también han enfrentado nuevas restricciones.

Desde que Mullin llegó al puesto, Trump ha elogiado al secretario como “increíble” y “asombroso”, y lo ha felicitado por renunciar a su escaño en el Senado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante meses, pareció que el cambio de enfoque de Mullin estaba dando resultado. Aunque defensores y activistas de derechos civiles acusaban al departamento de maltratar a inmigrantes bajo su liderazgo, el estilo menos confrontacional de Mullin parecía mantener al departamento fuera del foco.

Las muertes vinculadas al ICE vuelven a poner el foco en Mullin y su departamento