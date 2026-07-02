Trayectoria de Riquelme, garantía para el futuro de Torreón: Rodríguez Canales

El funcionario estatal subrayó que el vasto bagaje de Riquelme en la administración pública será el motor para resolver las demandas más urgentes de la ciudadanía, sumado a una disposición plena para colaborar con el gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

TORREÓN, COAH.- Para Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la alcaldía de Torreón representa una oportunidad estratégica para el municipio.

Rodríguez destacó que Riquelme no es un improvisado, pues cuenta con una hoja de vida que incluye la gubernatura del estado, el Congreso y la propia alcaldía lagunera.

”Conoce el pulso de Torreón porque ha ocupado prácticamente todas las trincheras de servicio”, afirmó.

El subsecretario hizo énfasis en la sinergia que se ha establecido con el gobernador Jiménez Salinas. “Ambos son perfiles de resultados. Esa mancuerna se traducirá en proyectos y obras de alto impacto para la ciudad”.

Ante el difícil momento que atraviesa el municipio por el deceso de Román Alberto Cepeda, el funcionario aseguró que la prioridad es blindar la estabilidad y la continuidad institucional.

Sobre los temas neurálgicos, Rodríguez Canales confió en que la experiencia del nuevo alcalde será determinante para mejorar el abastecimiento de agua, el drenaje y la movilidad.

Al concluir, reiteró que la seguridad seguirá bajo un esquema de blindaje conjunto entre el Ayuntamiento, el Estado y las Fuerzas Armadas, garantizando que Torreón mantenga el orden y la paz social.