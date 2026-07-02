Trayectoria de Riquelme, garantía para el futuro de Torreón: Rodríguez Canales

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    Trayectoria de Riquelme, garantía para el futuro de Torreón: Rodríguez Canales
    Diego Rodríguez Canales aseguró que la experiencia de Miguel Ángel Riquelme será clave para atender los principales retos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez Canales, afirmó que la experiencia de Miguel Ángel Riquelme fortalecerá la estabilidad institucional y permitirá impulsar proyectos prioritarios para Torreón

TORREÓN, COAH.- Para Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la alcaldía de Torreón representa una oportunidad estratégica para el municipio.

El funcionario estatal subrayó que el vasto bagaje de Riquelme en la administración pública será el motor para resolver las demandas más urgentes de la ciudadanía, sumado a una disposición plena para colaborar con el gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

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Rodríguez destacó que Riquelme no es un improvisado, pues cuenta con una hoja de vida que incluye la gubernatura del estado, el Congreso y la propia alcaldía lagunera.

”Conoce el pulso de Torreón porque ha ocupado prácticamente todas las trincheras de servicio”, afirmó.

El subsecretario hizo énfasis en la sinergia que se ha establecido con el gobernador Jiménez Salinas. “Ambos son perfiles de resultados. Esa mancuerna se traducirá en proyectos y obras de alto impacto para la ciudad”.

Ante el difícil momento que atraviesa el municipio por el deceso de Román Alberto Cepeda, el funcionario aseguró que la prioridad es blindar la estabilidad y la continuidad institucional.

Sobre los temas neurálgicos, Rodríguez Canales confió en que la experiencia del nuevo alcalde será determinante para mejorar el abastecimiento de agua, el drenaje y la movilidad.

Al concluir, reiteró que la seguridad seguirá bajo un esquema de blindaje conjunto entre el Ayuntamiento, el Estado y las Fuerzas Armadas, garantizando que Torreón mantenga el orden y la paz social.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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