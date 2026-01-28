UAdeC abre convocatoria para la cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), por medio de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), mantiene abierta la convocatoria para que aspirantes obtengan ficha y presenten el examen de admisión a la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, correspondiente al ciclo escolar agosto–diciembre de 2026.

El registro para la obtención de ficha estará disponible hasta el 30 de enero, a través del portal oficial de admisiones www.uadec.mx/admisiones. Para quienes deseen ampliar información sobre el programa académico y su plan de estudios, pueden consultar el sitio https://www.uadec.mx/fcfm/, comunicarse a los teléfonos (844) 414 47 39 y (844) 414 88 69, o acudir directamente a las instalaciones de la Facultad, ubicadas en el edificio “A”, planta alta, de la Unidad Camporredondo, en la ciudad de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Actualiza CECyTE Coahuila oferta educativa con carreras del futuro

PERFIL DEL ASPIRANTE

La Licenciatura en Matemáticas Aplicadas está dirigida a estudiantes con interés por las matemáticas y sus aplicaciones, que cuenten con conocimientos básicos en ciencias físico-matemáticas, así como con capacidad de abstracción y razonamiento lógico, paciencia y perseverancia para la resolución de problemas, además de una expresión clara y precisa.

El egresado de este programa se forma como un profesional capaz de investigar, diseñar y aplicar modelos y estructuras matemáticas orientadas a la solución de problemáticas concretas que impactan a la sociedad, con incidencia en áreas como las ciencias sociales, de la salud, económico-administrativas, fisicoquímicas, así como en todas las ramas de la ingeniería y en el uso de técnicas computacionales para el procesamiento de datos.

PLAN DE ESTUDIO Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

A lo largo de nueve semestres, el estudiantado cursa asignaturas fundamentales como Geometría Analítica, Lógica, Álgebra, Computación, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Estadística, Análisis Numérico, Topología y Seminario de Investigación, entre otras, que fortalecen su formación teórica y aplicada.

Al concluir la carrera, el licenciado en Matemáticas Aplicadas cuenta con una sólida preparación que le permite desarrollar modelos de simulación, análisis de algoritmos y procesos, diseño de sistemas cualitativos y cuantitativos, métodos estadísticos de confiabilidad y el manejo de distintos lenguajes de programación.

Gracias a estas competencias, el egresado puede integrarse tanto al sector público como al privado, participando en la investigación y elaboración de modelos matemáticos, así como al ámbito educativo, contribuyendo al análisis y mejora de la enseñanza de las matemáticas en sus distintos niveles.