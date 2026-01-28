UAdeC abre convocatoria para la cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    UAdeC abre convocatoria para la cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, en Saltillo
    La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC convoca a aspirantes interesados en cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Estudios

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

A través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas invita a las y los interesados a obtener ficha para presentar el examen de admisión a la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), por medio de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), mantiene abierta la convocatoria para que aspirantes obtengan ficha y presenten el examen de admisión a la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, correspondiente al ciclo escolar agosto–diciembre de 2026.

El registro para la obtención de ficha estará disponible hasta el 30 de enero, a través del portal oficial de admisiones www.uadec.mx/admisiones. Para quienes deseen ampliar información sobre el programa académico y su plan de estudios, pueden consultar el sitio https://www.uadec.mx/fcfm/, comunicarse a los teléfonos (844) 414 47 39 y (844) 414 88 69, o acudir directamente a las instalaciones de la Facultad, ubicadas en el edificio “A”, planta alta, de la Unidad Camporredondo, en la ciudad de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Actualiza CECyTE Coahuila oferta educativa con carreras del futuro

PERFIL DEL ASPIRANTE

La Licenciatura en Matemáticas Aplicadas está dirigida a estudiantes con interés por las matemáticas y sus aplicaciones, que cuenten con conocimientos básicos en ciencias físico-matemáticas, así como con capacidad de abstracción y razonamiento lógico, paciencia y perseverancia para la resolución de problemas, además de una expresión clara y precisa.

El egresado de este programa se forma como un profesional capaz de investigar, diseñar y aplicar modelos y estructuras matemáticas orientadas a la solución de problemáticas concretas que impactan a la sociedad, con incidencia en áreas como las ciencias sociales, de la salud, económico-administrativas, fisicoquímicas, así como en todas las ramas de la ingeniería y en el uso de técnicas computacionales para el procesamiento de datos.

PLAN DE ESTUDIO Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

A lo largo de nueve semestres, el estudiantado cursa asignaturas fundamentales como Geometría Analítica, Lógica, Álgebra, Computación, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Estadística, Análisis Numérico, Topología y Seminario de Investigación, entre otras, que fortalecen su formación teórica y aplicada.

Al concluir la carrera, el licenciado en Matemáticas Aplicadas cuenta con una sólida preparación que le permite desarrollar modelos de simulación, análisis de algoritmos y procesos, diseño de sistemas cualitativos y cuantitativos, métodos estadísticos de confiabilidad y el manejo de distintos lenguajes de programación.

Gracias a estas competencias, el egresado puede integrarse tanto al sector público como al privado, participando en la investigación y elaboración de modelos matemáticos, así como al ámbito educativo, contribuyendo al análisis y mejora de la enseñanza de las matemáticas en sus distintos niveles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Estudios

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?