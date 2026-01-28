Actualiza CECyTE Coahuila oferta educativa con carreras del futuro

Durante una feria vocacional, Azucena Ramos Ramos, directora del CECyTE Coahuila, destacó la importancia de que los jóvenes visualicen su proyecto de vida para evitar que elijan carreras que no les apasionan o que carecen de campo laboral.

“Este tipo de eventos son muy importantes para que los jóvenes visualicen mejor a dónde quieren ir, que tengan un proyecto de vida todavía más atinado; lo más importante es que hagamos lo que nos gusta”, afirmó la funcionaria estatal.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC requiere al menos 300 millones de pesos para infraestructura: Rector

Ramos explicó que el subsistema está en un proceso de modernización para no ser una institución obsoleta, lo que ha llevado a poner en liquidación algunas carreras para dar paso a opciones más completas y tecnológicas.

“Tenemos carreras que ahorita están en liquidación, tal es el caso de programación, pero vamos a meter una carrera más completa que tiene que ver con programación y al mismo tiempo informática”, detalló la directora estatal.

Coahuila se convirtió en el único estado en integrar cinco carreras nuevas simultáneamente: Electromovilidad, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Vitivinicultura y Administración de Autotransporte, diseñadas bajo esquemas de educación dual.

“Fuimos el único estado de la República que logró meter cinco carreras nuevas a la vez; fuimos el CECyTE que creció más con mayor crecimiento a nivel nacional, mejoramos nuestros indicadores con el mismo presupuesto”, destacó Azucena Ramos.

OFERTA RESPONDE A DIAGNÓSTICOS

La directora subrayó que la oferta educativa no es fortuita, sino que responde a diagnósticos precisos realizados en conjunto con empresarios para garantizar que los egresados tengan un lugar en la industria regional.

“Los mismos empresarios están solicitando, nosotros no hacemos nada si no está bajo un estudio, bajo un diagnóstico. La COSFAC no te autoriza una carrera si no hay un diagnóstico para ver si es viable”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: SEDU alista piloto de preescolar de tiempo completo en Coahuila

Además, el CECyTE Coahuila obtuvo recientemente la acreditación por parte de CONOCER como entidad certificadora, iniciando un proceso para que la totalidad de su plantilla docente cuente con certificaciones oficiales.

“La meta es que el 100 por ciento de nuestros maestros estén certificados para poder formar realmente trajes a la medida de las empresas; en eso estamos trabajando precisamente ahorita”, concluyó Azucena Ramos.