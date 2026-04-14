UAdeC abre tercera convocatoria para posgrado en exploración energética, en Nueva Rosita

La oferta académica busca preparar especialistas capaces de analizar, identificar y desarrollar proyectos relacionados con la localización y aprovechamiento de reservas energéticas, tanto en sistemas tradicionales como en formaciones no convencionales. La formación incluye el uso de herramientas científicas avanzadas y metodologías de investigación para atender desafíos técnicos en la industria.

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, lanzó la tercera convocatoria de ingreso a su programa de especialización en el estudio del subsuelo con enfoque en recursos energéticos, dirigido a profesionistas, académicos y estudiantes vinculados a las Ciencias de la Tierra.

CALENDARIO Y REQUISITOS DE INGRESO

Tras el cierre de las dos primeras etapas, el nuevo periodo contempla el preregistro y pago del 21 de abril al 1 de mayo. Posteriormente, el registro ante el CENEVAL se realizará del 12 al 13 de mayo, mientras que la evaluación está programada para el 6 de junio de 2026.

Para aspirar a un lugar, se requiere contar con título y cédula profesional, promedio mínimo de 80, dominio básico del idioma inglés y aprobación del Comité Académico. El costo de inscripción es de mil pesos por semestre, además de una cuota interna de 5 mil 490 pesos.

El plan académico se desarrolla en cuatro semestres e integra contenidos como geoquímica del petróleo, análisis de cuencas, métodos geofísicos, geología estructural, modelado de yacimientos y evaluación ambiental. Asimismo, incluye seminarios de investigación, asignaturas optativas y la elaboración de tesis.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en el portal oficial del CIGA, o bien solicitar informes mediante correo electrónico, vía telefónica o directamente en sus instalaciones ubicadas en la colonia Independencia, en Nueva Rosita.