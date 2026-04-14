UAdeC abre tercera convocatoria para posgrado en exploración energética, en Nueva Rosita

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    UAdeC abre tercera convocatoria para posgrado en exploración energética, en Nueva Rosita
    La UAdeC impulsa la formación de especialistas en el análisis del subsuelo con enfoque en recursos energéticos. CORTESÍA

Periodo de preregistro iniciará en abril; proceso contempla evaluación, requisitos académicos y esquema semestral

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, lanzó la tercera convocatoria de ingreso a su programa de especialización en el estudio del subsuelo con enfoque en recursos energéticos, dirigido a profesionistas, académicos y estudiantes vinculados a las Ciencias de la Tierra.

La oferta académica busca preparar especialistas capaces de analizar, identificar y desarrollar proyectos relacionados con la localización y aprovechamiento de reservas energéticas, tanto en sistemas tradicionales como en formaciones no convencionales. La formación incluye el uso de herramientas científicas avanzadas y metodologías de investigación para atender desafíos técnicos en la industria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-listo-para-explotar-gas-con-eso-se-resarcira-el-dano-por-ahmsa-NC20008603

CALENDARIO Y REQUISITOS DE INGRESO

Tras el cierre de las dos primeras etapas, el nuevo periodo contempla el preregistro y pago del 21 de abril al 1 de mayo. Posteriormente, el registro ante el CENEVAL se realizará del 12 al 13 de mayo, mientras que la evaluación está programada para el 6 de junio de 2026.

Para aspirar a un lugar, se requiere contar con título y cédula profesional, promedio mínimo de 80, dominio básico del idioma inglés y aprobación del Comité Académico. El costo de inscripción es de mil pesos por semestre, además de una cuota interna de 5 mil 490 pesos.

El plan académico se desarrolla en cuatro semestres e integra contenidos como geoquímica del petróleo, análisis de cuencas, métodos geofísicos, geología estructural, modelado de yacimientos y evaluación ambiental. Asimismo, incluye seminarios de investigación, asignaturas optativas y la elaboración de tesis.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en el portal oficial del CIGA, o bien solicitar informes mediante correo electrónico, vía telefónica o directamente en sus instalaciones ubicadas en la colonia Independencia, en Nueva Rosita.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
estudiantes

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros