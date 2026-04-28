UAdeC adelanta día de asueto de mayo; será el lunes 4

La Universidad Autónoma de Coahuila modificó la fecha de uno de los días de asueto contemplados en su calendario oficial, por lo que la suspensión de labores prevista originalmente para el martes 5 de mayo se recorrerá al lunes 4.

De acuerdo con una circular emitida por la Oficialía Mayor, la decisión se tomó tras una solicitud del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC y en acuerdo con la representación sindical, con el objetivo de dar continuidad a las actividades académicas y administrativas.