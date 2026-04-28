UAdeC adelanta día de asueto de mayo; será el lunes 4

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    UAdeC adelanta día de asueto de mayo; será el lunes 4
    La UAdeC ajustó la fecha de descanso de mayo para concentrar la suspensión de labores al inicio de la semana. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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El cambio busca mantener la continuidad de actividades académicas y administrativas en la institución

La Universidad Autónoma de Coahuila modificó la fecha de uno de los días de asueto contemplados en su calendario oficial, por lo que la suspensión de labores prevista originalmente para el martes 5 de mayo se recorrerá al lunes 4.

De acuerdo con una circular emitida por la Oficialía Mayor, la decisión se tomó tras una solicitud del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC y en acuerdo con la representación sindical, con el objetivo de dar continuidad a las actividades académicas y administrativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-publicara-resultados-de-ingreso-el-7-de-mayo-preve-recibir-a-12-mil-alumnosua-BB20303750

El documento establece que el ajuste aplicará para toda la comunidad universitaria, incluyendo áreas estudiantiles, docentes y administrativas, por lo que se instruyó a titulares de dependencias y directivos a difundir la información.

La universidad solicitó además que la circular sea colocada en espacios visibles para garantizar que el cambio sea conocido por la comunidad. Con esta modificación, las actividades se suspenderán el lunes 4 de mayo y se reanudarán de manera normal el martes 5.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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