UAdeC publicará resultados de ingreso el 7 de mayo; prevé recibir a 12 mil alumnos

La Universidad Autónoma de Coahuila dará a conocer el próximo 7 de mayo los resultados del proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre, en el que se prevé la incorporación de alrededor de 12 mil nuevos ‘Lobos’ entre nivel medio superior y licenciatura.

La directora de Asuntos Académicos, Martha Adriana Centeno, informó que la consulta se habilitará a partir de las 8:00 horas, con el fin de facilitar el acceso y brindar apoyo en caso de fallas técnicas. Explicó que, una vez publicados los resultados, los aspirantes aceptados deberán realizar el pago de inscripción en un plazo de dos días para asegurar su lugar.