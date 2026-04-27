UAdeC publicará resultados de ingreso el 7 de mayo; prevé recibir a 12 mil alumnos
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Aceptados ingresarán al periodo escolar agosto-diciembre
La Universidad Autónoma de Coahuila dará a conocer el próximo 7 de mayo los resultados del proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre, en el que se prevé la incorporación de alrededor de 12 mil nuevos ‘Lobos’ entre nivel medio superior y licenciatura.
La directora de Asuntos Académicos, Martha Adriana Centeno, informó que la consulta se habilitará a partir de las 8:00 horas, con el fin de facilitar el acceso y brindar apoyo en caso de fallas técnicas. Explicó que, una vez publicados los resultados, los aspirantes aceptados deberán realizar el pago de inscripción en un plazo de dos días para asegurar su lugar.
En este proceso, detalló que se registraron 8 mil 271 aspirantes al examen de bachillerato y 14 mil 720 a licenciatura. Además, 124 estudiantes obtuvieron pase directo tras alcanzar resultados sobresalientes en la evaluación aplicada a alumnos de nivel medio superior quienes se integrarán a carreras en áreas como psicología, enfermería, derecho, arquitectura y contabilidad, entre otras, con excepción de medicina.
En cuanto a la modalidad a distancia, la funcionaria informó que se registraron 968 aspirantes, con oferta en programas como derecho, psicología y negocios internacionales, además de una nueva carrera en el área del deporte.