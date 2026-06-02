UAdeC fortalece liderazgo científico nacional con ingreso de cuatro investigadores a la AMC y premio a joven científico

La ceremonia de entrega de reconocimientos se llevó a cabo en el Auditorio “Alfonso Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde participaron la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; y el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Antonio Seade Kuri.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) consolidó su presencia en el ámbito de la investigación científica nacional al lograr la incorporación de cuatro de sus académicos a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) como parte de la Convocatoria para Jóvenes Académicos 2025, además de obtener uno de los máximos reconocimientos que otorga este organismo mediante la distinción concedida al investigador Leonardo Sepúlveda Torre con el Premio de Investigación para Jóvenes 2025.

Durante el acto se reconoció a investigadores que se incorporaron como Miembros Regulares de la AMC en las generaciones 2024 y 2025, así como a quienes fueron seleccionados en la Convocatoria para Jóvenes Académicos 2025. Para la UAdeC, esta generación representa un hecho histórico, ya que es la primera ocasión en que investigadores de la institución se integran formalmente a este programa impulsado por la Academia Mexicana de Ciencias.

Los académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila que se sumaron a la AMC son la doctora Mónica Lizeth Chávez González, de la Facultad de Ciencias Químicas Unidad Sureste; la doctora Ayerim Yedid Hernández Almanza, de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Laguna; el doctor Jesús Adolfo Mejía de Dios, del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA); y el doctor Rafael Gomes Araújo, del Centro de Investigación en Genética y Genómica (CIGEN) Unidad Sureste.

La doctora Mónica Lizeth Chávez González ha desarrollado investigaciones en áreas relacionadas con bioprocesos, fermentación, biotransformación microbiana, producción de enzimas, valorización de residuos de la industria alimentaria y extracción de compuestos bioactivos. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de alimentos funcionales con potencial terapéutico desde una perspectiva multidisciplinaria que integra la biotecnología, la nutrición y la química de alimentos.

Por su parte, el doctor Jesús Adolfo Mejía de Dios centra sus investigaciones en la inteligencia computacional, la optimización binivel y sus aplicaciones, generando herramientas y soluciones para enfrentar problemas complejos en diversos campos científicos y tecnológicos.

En tanto, la doctora Ayerim Yedid Hernández Almanza se especializa en la producción microbiana de compuestos bioactivos y en el desarrollo de nuevos productos alimentarios, líneas de investigación que fortalecen la ciencia aplicada en sectores estratégicos como el alimentario y el biotecnológico.

El doctor Rafael Gomes Araújo desarrolla proyectos enfocados en la generación de soluciones y productos bioactivos para la salud humana mediante enfoques de biotecnología integrativa, desde el Centro de Investigación en Genética y Genómica.

A este logro institucional se suma el reconocimiento otorgado al doctor Leonardo Sepúlveda Torre, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, quien recibió el Premio de Investigación para Jóvenes 2025, distinción que reconoce la excelencia científica, la productividad académica y las aportaciones sobresalientes al conocimiento realizadas por investigadores jóvenes en México.

La trayectoria de Sepúlveda Torre se ha distinguido por sus aportaciones en el campo de la biotecnología de alimentos, particularmente en el diseño y optimización de bioprocesos sustentables para recuperar compuestos bioactivos a partir de residuos agroindustriales. Sus investigaciones han incluido el aprovechamiento de frutos como rambután, piña, granada y naranja, así como de cultivos de gran importancia para el norte del país, entre ellos el sorgo.