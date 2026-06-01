Inicia UAdeC actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente con exposición fotográfica

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, inició las actividades de la Semana de Conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente con la inauguración de la exposición fotográfica “Naturaleza a través de mis ojos”, integrada por las obras participantes en el Segundo Concurso Universitario de Fotografía Ambiental. La ceremonia se llevó a cabo en el Lobby de Rectoría y fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería, en representación de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural; así como por Ernesto Alexander López Agüero, estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Unidad Laguna y ganador del certamen fotográfico.

Durante el acto inaugural, Verónica Villarreal Sánchez destacó que la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente representa una oportunidad para reflexionar sobre la relación de la sociedad con el planeta, reconocer los desafíos ambientales actuales y fortalecer el compromiso institucional con la sustentabilidad. “Es un momento para trabajar juntos en la construcción de un futuro más sostenible y en beneficio de las próximas generaciones”, señaló. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez enfatizó que el cuidado del medio ambiente debe formar parte de la vida cotidiana y no limitarse a una fecha conmemorativa. Añadió que la Universidad tiene la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más competitivo y comprometido con la sustentabilidad.

Al concluir la ceremonia, autoridades universitarias, estudiantes y asistentes realizaron un recorrido por la exposición fotográfica, que reúne imágenes enfocadas en la riqueza natural y la conciencia ambiental.

Como parte de la Semana de Conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente, la UAdeC desarrollará diversas actividades, entre ellas el lanzamiento del reto digital “Por el clima ya”, la tradicional campaña de reciclaje, intervenciones en los jardines de la Defensoría de los Derechos Humanos y del Tribunal Universitario, la instalación de un jardín polinizador en Campus Central, la apertura de una Biblioteca Ambiental y la transmisión del programa especial de radio “Lobos Verdes”. Con estas acciones, la máxima casa de estudios busca fortalecer la cultura ambiental entre la comunidad universitaria y promover la participación activa en iniciativas de conservación y desarrollo sustentable.

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