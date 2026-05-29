Destaca rector de la UAdeC transformación del deporte universitario

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Coahuila
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    Destaca rector de la UAdeC transformación del deporte universitario
    Octavio Pimentel presentó ante la ANUIES los resultados alcanzados en materia deportiva universitaria. CORTESÍA

Participa Octavio Pimentel en sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, presentó los resultados y avances alcanzados en materia deportiva universitaria durante la LXV sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la ANUIES, celebrada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

La reunión congregó a representantes de instituciones de educación Superior de todo el País, así como autoridades educativas federales y estatales, entre ellas el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez; el director de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carlos Iván Moreno, y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia.

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Durante su participación, González Placencia destacó que CUPIA representa el principal espacio de articulación de la educación Superior pública en México, integrado por 142 universidades estatales, tecnológicos, centros públicos de investigación y universidades interculturales.

PRESENTAN RESULTADOS HISTÓRICOS EN COMPETENCIAS NACIONALES

Como presidente de la Comisión del Deporte de la ANUIES, Octavio Pimentel informó que uno de los principales logros alcanzados fue la consolidación del registro único del deporte universitario, así como el reconocimiento oficial de la Conade y la Secretaría de Educación Pública, además del aval del Comité Olímpico Mexicano.

Explicó que estos avances permitirán gestionar el reconocimiento internacional ante la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU), con el objetivo de que atletas universitarios mexicanos puedan participar en la Universiada Mundial de 2027, programada en Alemania.

Asimismo, destacó la realización de los 32 Campeonatos Nacionales Universitarios desarrollados entre abril y mayo en nueve sedes del País, entre ellas la UAdeC, la UNAM, la UANL y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la participación de más de 16 mil atletas y entrenadores provenientes de 220 instituciones de educación superior.

Pimentel Martínez señaló que durante las competencias se registró una cifra histórica de participación en disciplinas como lucha, judo, esgrima y boxeo, además de incorporar por primera vez jueces y árbitros avalados por federaciones deportivas nacionales.

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IMPULSAN NUEVA ESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DEPORTE UNIVERSITARIO

El rector de la UAdeC también presentó el organigrama de la Junta de Rectores que integrará la Comisión del Deporte de la ANUIES, la cual estará conformada por representantes de universidades públicas, privadas, tecnológicos y normales, así como asesores de la Conade y del Comité Olímpico Mexicano.

Indicó que esta estructura permitirá coordinar una agenda deportiva nacional orientada a fortalecer la organización de competencias, evitar afectaciones en calendarios internacionales y generar vínculos con federaciones y equipos profesionales.

Además, informó que la ANUIES se sumó a la Copa Escolar, en la que participaron 308 instituciones de educación superior con más de 8 mil 480 estudiantes universitarios en etapas nacionales.

Finalmente, integrantes del órgano colegiado reconocieron el trabajo encabezado por Octavio Pimentel y su equipo para reorganizar y dignificar el deporte universitario en México durante los últimos dos años.

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