UAdeC inaugura Simposio Odontológico 2026 y refuerza la formación continua en salud bucal

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Odontología Unidad Sureste, inauguró el Simposio Odontológico 2026, un encuentro académico diseñado para propiciar el intercambio de conocimientos científicos, clínicos y tecnológicos entre profesionales del área dental, además de impulsar la actualización permanente y los avances que contribuyan a mejorar la atención y la salud bucal de la población.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el aula “José María Fraustro Siller”, con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la directora de la Facultad de Odontología, Shaila Esquivel Álvarez; la secretaria académica, Patricia Torres Reyes; el presidente de la Sociedad de Alumnos, José Alejandro Cruz, así como docentes y estudiantes.

FORMACIÓN CONTINUA, CLAVE PARA NO QUEDARSE OBSOLETOS

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que las y los jóvenes son la razón de ser de la Universidad, al tratarse de la generación llamada a transformar a la sociedad desde el conocimiento y la responsabilidad social. En ese sentido, destacó la relevancia de los simposios como espacios de aprendizaje complementario que ofrecen herramientas extracurriculares indispensables para la vida profesional.