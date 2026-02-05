UAdeC inaugura Simposio Odontológico 2026 y refuerza la formación continua en salud bucal
La Facultad de Odontología puso en marcha el Simposio Odontológico 2026, un espacio académico orientado al intercambio de conocimientos científicos, clínicos y tecnológicos
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Odontología Unidad Sureste, inauguró el Simposio Odontológico 2026, un encuentro académico diseñado para propiciar el intercambio de conocimientos científicos, clínicos y tecnológicos entre profesionales del área dental, además de impulsar la actualización permanente y los avances que contribuyan a mejorar la atención y la salud bucal de la población.
La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el aula “José María Fraustro Siller”, con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la directora de la Facultad de Odontología, Shaila Esquivel Álvarez; la secretaria académica, Patricia Torres Reyes; el presidente de la Sociedad de Alumnos, José Alejandro Cruz, así como docentes y estudiantes.
FORMACIÓN CONTINUA, CLAVE PARA NO QUEDARSE OBSOLETOS
En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que las y los jóvenes son la razón de ser de la Universidad, al tratarse de la generación llamada a transformar a la sociedad desde el conocimiento y la responsabilidad social. En ese sentido, destacó la relevancia de los simposios como espacios de aprendizaje complementario que ofrecen herramientas extracurriculares indispensables para la vida profesional.
El Rector reconoció el esfuerzo que realiza la Facultad de Odontología para promover este tipo de encuentros académicos e invitó a estudiantes y docentes a mantener una capacitación constante, al advertir que estudios señalan que un profesionista que deja de actualizarse durante seis meses corre el riesgo de volverse obsoleto en un entorno cada vez más competitivo y dinámico.
COMPROMISO ÉTICO Y CRECIMIENTO PROFESIONAL
Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Shaila Esquivel Álvarez, afirmó que el Simposio Odontológico 2026 representa un espacio de formación, reflexión y crecimiento profesional, que refrenda el compromiso institucional de ofrecer oportunidades que fortalezcan la preparación académica, la visión crítica y la responsabilidad social de los universitarios.
Destacó que la odontología exige no solo conocimiento científico y actualización permanente, sino también un profundo sentido ético y humano, valores indispensables para quienes habrán de incidir directamente en la salud y calidad de vida de la población.
Durante el evento, el rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a la sociedad de alumnos “RADIX” y entregó reconocimientos a trabajadores jubilados de la Facultad de Odontología: Martha Laura Morelos, María Guadalupe Morales, María Irene Valdés, Lucía Méndez Dávila, Sebastián Reyes y Juan Manuel Saucedo, en reconocimiento a su trayectoria y aportación institucional.
En representación del estudiantado, el presidente de la sociedad de alumnos, José Alejandro Cruz, señaló que asumir este cargo implica un compromiso real con la comunidad universitaria, al tiempo que se comprometió a representar, escuchar y trabajar en favor de sus compañeros, así como a fomentar un ambiente de respeto e inclusión que permita el desarrollo integral de todos.