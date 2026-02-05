Amplía UAdeC plazo para entrega de fichas ante alta demanda de aspirantes

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Amplía UAdeC plazo para entrega de fichas ante alta demanda de aspirantes
    El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, anunció la ampliación del periodo de entrega de fichas de admisión ante la alta demanda de aspirantes para el próximo ciclo escolar. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, anunció la extensión de 15 días adicionales para el proceso de entrega de fichas de admisión. Esta decisión responde al alto volumen de solicitudes recibidas para ingresar a las diversas carreras de la máxima casa de estudios.

“Hay mucha demanda y no queremos que se quede gente afuera. Y eso nos ayuda a equilibrar también, pues cuánta matrícula vamos a crecer según la demanda que tengamos”, explicó el rector, destacando que buscan captar a la mayor cantidad posible de los 23 mil aspirantes proyectados.

Respecto a la capacidad de absorción para el próximo ciclo, Pimentel detalló que se contemplan cerca de 12 mil espacios, lo que representa un incremento de mil lugares en comparación con el periodo anterior, buscando un crecimiento sostenido del 2.5% en la matrícula institucional.

Sobre la oferta académica, el rector descartó la desaparición de programas, aunque reconoció que en regiones como la Carbonífera se analizan ajustes. “No hay ninguna que pudiese desaparecer. Hay que tomar decisiones, si se hace bianual la carrera o se hace anual y no semestral”, precisó.

En cuanto a la actualización de planes de estudio, señaló que por ley deben acreditarse cada cinco años, pero se buscan revisiones cada tres. De los 30 programas educativos comprometidos, ya se han acreditado 14, manteniendo el contenido programático en constante evolución. Pimentel también se refirió al proceso electoral en la Unidad Torreón, donde Omar Rojas fue electo coordinador con el 94% de los votos. “Ahí está el resultado de los universitarios cuando nos ponemos a chambear en equipo; el 94% le dio la confianza a nuestro amigo”, afirmó.

“Esta es una universidad y debemos de trabajar unidos para el beneficio de la siguiente generación”, subrayó el rector, enfatizando que la apertura y la escucha permitieron alcanzar una participación histórica y resultados contundentes que fortalecen la unidad interna.F

inalmente, el rector extendió una invitación a la comunidad para su primer informe de resultados, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero a las 12:00 horas en la Ciudad Universitaria de Torreón, donde presentará los avances y proyectos para el 2026.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

