UAdeC invita a taller de apreciación cinematográfica ‘Del Libro a Película’

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Tendrá lugar en la Infoteca Central “Dr. Alejandro Dávila Flores”, en la Unidad Camporredondo de Saltillo FOTO: ESPECIAL

El programa consta de 18 sesiones, con proyección de películas y círculos de reflexión

Con el objetivo de fomentar la lectura y promover una visión crítica del séptimo arte, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Sistema de Infotecas Centrales y la Infoteca Central “Dr. Alejandro Dávila Flores”, lanzó la invitación a la comunidad universitaria y al público en general para participar en el Taller de Apreciación Cinematográfica “Del Libro a Película”, que dará inicio el próximo 11 de febrero de 2026.

El taller se desarrollará todos los miércoles, en un horario de 13:00 a 14:30 horas, y se extenderá hasta el 24 de junio de 2026, en las instalaciones de la Infoteca Central, ubicada en Prolongación David Berlanga y 16 de Septiembre s/n, en la Unidad Camporredondo de Saltillo. Se informó que no habrá sesiones los días 1 y 8 de abril.

A lo largo de 18 sesiones, las y los participantes podrán adentrarse en el análisis cinematográfico mediante la proyección de películas y la realización de círculos de reflexión, que permitirán profundizar en diversos géneros y temáticas. El programa contempla una sesión inaugural dedicada a los géneros del cine, seguida de temas como el romance, la influencia del cómic en el cine, el cine de corte religioso, la adaptación de la novela al cine y el subgénero del espionaje.

Asimismo, se abordarán tópicos como el cine infantil, el anime, el cine de aventura y la relación entre la ciencia ficción y los videojuegos, combinando las proyecciones con espacios de análisis y discusión que buscan enriquecer la experiencia del espectador y fortalecer su capacidad crítica.

De acuerdo con el programa del taller, cada función será acompañada por un círculo de análisis que promueve el diálogo y la participación activa de los asistentes. Al finalizar el semestre, los alumnos de la UAdeC que cumplan con los requisitos de asistencia recibirán una constancia con valor curricular.

Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al número (844) 189 74 11 o llamar a la Infoteca Central al teléfono (844) 411 82 00.

