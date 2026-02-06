Fortalece UAdeC infraestructura y liderazgo académico en gira por la Unidad Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Fortalece UAdeC infraestructura y liderazgo académico en gira por la Unidad Laguna
    Autoridades universitarias y comunidad estudiantil acompañaron la gira de trabajo del rector en la Unidad Laguna. FOTO: CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel encabezó toma de protesta en la PVC, atestiguó el tercer informe de la directora de la FEM e inauguró obras por 910 mil pesos en la Preparatoria Aguanueva.

TORREÓN, COAH.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, desarrolló una agenda institucional que combinó relevo directivo, rendición de cuentas y mejora de infraestructura educativa.

La jornada incluyó la toma de protesta de la directora de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC), la presentación del tercer informe de actividades en la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM) y la inauguración de obras de rehabilitación en la Escuela de Bachilleres Aguanueva.

$!Em la Escuela de Bachilleres de Aguanueva, Octavio Pimentel inauguró obras por 910 mil pesos.
Em la Escuela de Bachilleres de Aguanueva, Octavio Pimentel inauguró obras por 910 mil pesos. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC convoca al Concurso de Cuento ‘Corta historia de amor 2026’

Acompañaron al rector la coordinadora de la Unidad Laguna (2023-2026), Sandra López Chavarría; la coordinadora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo, además de directivos, docentes y estudiantes.

INFRAESTRUCTURA Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD

En la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, el rector inauguró la rehabilitación de sanitarios y la instalación de malla sombra en áreas de descanso y techumbre, con una inversión de 910 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2025.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez subrayó que la consolidación institucional exige presencia permanente en los planteles. “La responsabilidad de quienes están al frente obliga a ser de menos escritorio y más territorio; es necesario recorrer pasillos, aulas y laboratorios para escuchar de primera mano a la comunidad estudiantil”, afirmó.

Destacó que la unidad y la atención directa al alumnado son ejes estratégicos para el crecimiento de la máxima casa de estudios.

RENOVACIÓN DIRECTIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Ante el Consejo Directivo de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”, el rector tomó protesta a la M.C. Jessica Zapata Escalera, quien asume la dirección del plantel para un segundo periodo.

En su intervención, Zapata Escalera agradeció la confianza de docentes, estudiantes y personal administrativo, y atribuyó los avances logrados al trabajo colaborativo. Señaló que continuará fortaleciendo la calidad académica y consolidando proyectos de infraestructura y acompañamiento integral para el desarrollo de la comunidad estudiantil.

  • $!Octavio Pimentel tomó protesta a la directora de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”.
    Octavio Pimentel tomó protesta a la directora de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”. FOTO: CORTESÍA
  • $!Grace Aileen Ruiz Santoyo rindió su tercer infrorme al frente de la Facultad de Economía y Mercadotenia.
    Grace Aileen Ruiz Santoyo rindió su tercer infrorme al frente de la Facultad de Economía y Mercadotenia. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Riñas estudiantiles resurgen en secundaria de Monclova; refuerzan seguridad

Posteriormente, en la Facultad de Economía y Mercadotecnia, el rector asistió a la presentación del tercer informe de actividades de la directora Grace Aileen Ruiz Santoyo, quien expuso los resultados de seis años de gestión.

Entre los logros destacados se encuentra la generación y publicación del mayor número de investigaciones científicas en la historia de la facultad, así como la consolidación de indicadores académicos y de vinculación.

Con esta gira, la UAdeC reafirma su estrategia de seguimiento directo en las unidades académicas, fortalecimiento de infraestructura y evaluación constante del desempeño institucional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inauguraciones

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta