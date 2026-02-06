Fortalece UAdeC infraestructura y liderazgo académico en gira por la Unidad Laguna

La jornada incluyó la toma de protesta de la directora de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC), la presentación del tercer informe de actividades en la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM) y la inauguración de obras de rehabilitación en la Escuela de Bachilleres Aguanueva.

TORREÓN, COAH.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, desarrolló una agenda institucional que combinó relevo directivo, rendición de cuentas y mejora de infraestructura educativa.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC convoca al Concurso de Cuento ‘Corta historia de amor 2026’

Acompañaron al rector la coordinadora de la Unidad Laguna (2023-2026), Sandra López Chavarría; la coordinadora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo, además de directivos, docentes y estudiantes.

INFRAESTRUCTURA Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD

En la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, el rector inauguró la rehabilitación de sanitarios y la instalación de malla sombra en áreas de descanso y techumbre, con una inversión de 910 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2025.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez subrayó que la consolidación institucional exige presencia permanente en los planteles. “La responsabilidad de quienes están al frente obliga a ser de menos escritorio y más territorio; es necesario recorrer pasillos, aulas y laboratorios para escuchar de primera mano a la comunidad estudiantil”, afirmó.

Destacó que la unidad y la atención directa al alumnado son ejes estratégicos para el crecimiento de la máxima casa de estudios.

RENOVACIÓN DIRECTIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Ante el Consejo Directivo de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”, el rector tomó protesta a la M.C. Jessica Zapata Escalera, quien asume la dirección del plantel para un segundo periodo.

En su intervención, Zapata Escalera agradeció la confianza de docentes, estudiantes y personal administrativo, y atribuyó los avances logrados al trabajo colaborativo. Señaló que continuará fortaleciendo la calidad académica y consolidando proyectos de infraestructura y acompañamiento integral para el desarrollo de la comunidad estudiantil.