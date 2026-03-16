UAdeC y DIF Saltillo invitan este martes a su ‘Brigada Rosa’ en la Unidad Camporredondo
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Además de servicios de salud, las asistentes podrán acceder a becas de estudio y servicios de belleza como corte de cabello y maquillaje
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inicia la semana con una atenta invitación a la comunidad universitaria y al público en general para participar en la “Brigada Rosa”, un evento integral de salud y bienestar organizado en colaboración con el DIF Saltillo.
A través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, se hace un llamado a aprovechar esta jornada de servicios gratuitos y a bajo costo que busca impactar positivamente en la calidad de vida de los asistentes.
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La jornada se llevará a cabo mañana 17 de marzo, arrancando actividades en punto de las 9:00 horas. El punto de encuentro será la Unidad Camporredondo de la UAdeC, espacio que se transformará en un centro de atención multidisciplinario.
UN ABANICO INTEGRAL DE SERVICIOS
La “Brigada Rosa” destaca por su enfoque 360°, cubriendo desde la salud física y mental hasta la formación académica y el cuidado personal. Entre los servicios destacados se encuentran:
Salud y Bienestar: Consultas médicas, atención nutricional y psicológica, salud reproductiva y módulos de vacunación.
Atención Especializada: Exámenes de la vista gratuitos, adquisición de lentes a bajo costo y un módulo de prevención del suicidio.
Cuidado Personal: Servicios de corte de cabello, maquillaje, aplicación de uñas y pestañas.
Desarrollo y Educación: Información sobre becas para cursos de Inglés y Computación (ICATEC).
Activación Física: Sesiones de “Zumbale con Yayis” y activación física general para promover un estilo de vida saludable.
Además, los asistentes podrán disfrutar de un coffee break y participar en el “Módulo de reflexión”, todo bajo el marco de los programas preventivos como “Vive Libre sin Drogas”.
Este evento reafirma el compromiso de la UAdeC y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF, por acercar servicios esenciales a la población en un ambiente seguro y accesible.
”¡Te esperamos!”, dicta la convocatoria, extendiendo la invitación a todas aquellas personas que busquen mejorar su salud o adquirir nuevas herramientas para su desarrollo personal y profesional.