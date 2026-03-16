UAdeC y DIF Saltillo invitan este martes a su ‘Brigada Rosa’ en la Unidad Camporredondo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inicia la semana con una atenta invitación a la comunidad universitaria y al público en general para participar en la “Brigada Rosa”, un evento integral de salud y bienestar organizado en colaboración con el DIF Saltillo.

A través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, se hace un llamado a aprovechar esta jornada de servicios gratuitos y a bajo costo que busca impactar positivamente en la calidad de vida de los asistentes.

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La jornada se llevará a cabo mañana 17 de marzo, arrancando actividades en punto de las 9:00 horas. El punto de encuentro será la Unidad Camporredondo de la UAdeC, espacio que se transformará en un centro de atención multidisciplinario.