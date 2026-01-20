Últimos días para pagar el Predial 2026 con descuento en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 enero 2026
    Últimos días para pagar el Predial 2026 con descuento en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el pago oportuno del Predial permite fortalecer los servicios públicos y la realización de obras prioritarias en el municipio. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios vigentes durante enero, que incluyen descuentos, recargos mínimos y la participación en un sorteo con premios en efectivo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que restan únicamente 11 días para concluir el mes de enero y acceder a los beneficios correspondientes a la primera etapa del pago del Impuesto Predial 2026, uno de los principales ingresos para el fortalecimiento de las finanzas públicas locales.

Durante este periodo, las y los contribuyentes pueden obtener un descuento del 15 por ciento en predios urbanos y rústicos, además de la reducción de recargos a solo un peso, lo que representa un incentivo para quienes regularizan su situación fiscal de manera oportuna.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan detenidos por robos violentos y fraudes

Adicionalmente, quienes realicen su pago durante enero participarán de forma automática en el sorteo anual “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, el cual contempla una bolsa total de 200 mil pesos en premios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que el pago puntual del Predial es clave para mantener y mejorar los servicios públicos, así como para la ejecución de obras que impactan directamente en el bienestar de la población.

“El Predial es una de las principales fuentes de ingreso para seguir mejorando los servicios públicos y realizar obras que elevan la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe”, señaló el edil.

Las autoridades municipales recordaron que el pago puede efectuarse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en las cajas de la Presidencia Municipal y en los módulos de la Unidad Administrativa. Asimismo, se mantiene disponible la opción de pago en línea a través del portal oficial del Gobierno Municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días de enero, cumplir con esta contribución y acceder a los beneficios vigentes.

Temas


Predial
impuestos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado