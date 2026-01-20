Últimos días para pagar el Predial 2026 con descuento en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que restan únicamente 11 días para concluir el mes de enero y acceder a los beneficios correspondientes a la primera etapa del pago del Impuesto Predial 2026, uno de los principales ingresos para el fortalecimiento de las finanzas públicas locales.

Durante este periodo, las y los contribuyentes pueden obtener un descuento del 15 por ciento en predios urbanos y rústicos, además de la reducción de recargos a solo un peso, lo que representa un incentivo para quienes regularizan su situación fiscal de manera oportuna.

Adicionalmente, quienes realicen su pago durante enero participarán de forma automática en el sorteo anual “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, el cual contempla una bolsa total de 200 mil pesos en premios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que el pago puntual del Predial es clave para mantener y mejorar los servicios públicos, así como para la ejecución de obras que impactan directamente en el bienestar de la población.

“El Predial es una de las principales fuentes de ingreso para seguir mejorando los servicios públicos y realizar obras que elevan la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe”, señaló el edil.

Las autoridades municipales recordaron que el pago puede efectuarse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en las cajas de la Presidencia Municipal y en los módulos de la Unidad Administrativa. Asimismo, se mantiene disponible la opción de pago en línea a través del portal oficial del Gobierno Municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días de enero, cumplir con esta contribución y acceder a los beneficios vigentes.