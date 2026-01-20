Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan detenidos por robos violentos y fraudes

Coahuila
/ 20 enero 2026
    Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan detenidos por robos violentos y fraudes
    Las autoridades reiteraron que los patrullajes preventivos continuarán de manera permanente en el municipio. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Seguridad Pública detuvo a varias personas presuntamente relacionadas con robos y estafas en distintos puntos del municipio, en coordinación con fuerzas estatales y federales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que, como resultado de los operativos preventivos y recorridos de vigilancia implementados en diversos sectores de la ciudad, se logró la detención de varias personas presuntamente involucradas en distintos hechos delictivos registrados en los últimos días.

Las acciones fueron realizadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal como parte de la estrategia permanente de seguridad que se mantiene en coordinación con la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de reforzar la presencia policial, inhibir conductas delictivas y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe realizaron detenciones en distintos sectores del municipio como parte de los operativos preventivos y rondines de vigilancia FOTO: CORTESÍA

Entre los hechos más relevantes se encuentra la detención de probables responsables del robo con violencia de una motocicleta, misma que fue recuperada y asegurada por las autoridades. Asimismo, se reportó la detención de personas presuntamente implicadas en el asalto con violencia a un operador de quinta rueda, ocurrido en el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 35, en las inmediaciones de la colonia Parajes de los Pinos.

De igual forma, los operativos permitieron la detención de individuos relacionados con un probable robo a un establecimiento comercial tipo barbería, ubicado en la zona centro del municipio, así como por presuntos casos de estafa en tiendas de abarrotes localizadas en colonias del sector poniente.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Los aseguramientos incluyeron casos de robo con violencia, estafas y asaltos a establecimientos y transportistas, cuyos presuntos responsables fueron puestos a disposición de la autoridad competente. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Seguridad Pública destacó que estos resultados son producto del trabajo operativo diario, los patrullajes constantes y la coordinación interinstitucional, acciones que forman parte del compromiso del municipio por preservar el orden y la tranquilidad de las familias ramosarizpenses.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de prevención del delito y la atención ciudadana, bajo el lema “¡Con Ramos No te Metas!”, como parte de su política integral de seguridad.

