Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan detenidos por robos violentos y fraudes

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que, como resultado de los operativos preventivos y recorridos de vigilancia implementados en diversos sectores de la ciudad, se logró la detención de varias personas presuntamente involucradas en distintos hechos delictivos registrados en los últimos días. Las acciones fueron realizadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal como parte de la estrategia permanente de seguridad que se mantiene en coordinación con la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de reforzar la presencia policial, inhibir conductas delictivas y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos. TE PUEDE INTERESAR: Del sueño americano al mexicano: destaca Saltillo por la integración laboral de extranjeros y refugiados

Entre los hechos más relevantes se encuentra la detención de probables responsables del robo con violencia de una motocicleta, misma que fue recuperada y asegurada por las autoridades. Asimismo, se reportó la detención de personas presuntamente implicadas en el asalto con violencia a un operador de quinta rueda, ocurrido en el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 35, en las inmediaciones de la colonia Parajes de los Pinos. De igual forma, los operativos permitieron la detención de individuos relacionados con un probable robo a un establecimiento comercial tipo barbería, ubicado en la zona centro del municipio, así como por presuntos casos de estafa en tiendas de abarrotes localizadas en colonias del sector poniente. Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.