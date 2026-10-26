Un rosario por cada ausente: familias buscadoras rezan en la Región Centro de Coahuila por sus desaparecidos

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    Un rosario por cada ausente: familias buscadoras rezan en la Región Centro de Coahuila por sus desaparecidos
    Más de 200 personas desaparecidas de la Región Centro serán recordadas durante los rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Francisco de Asís. REDES SOCIALES

Familias buscadoras de la Región Centro dedicarán rosarios a más de 200 desaparecidos y preparan nuevas búsquedas en campo a partir de información ciudadana

Familiares de personas desaparecidas en la Región Centro de Coahuila pondrán en marcha la campaña “Un rosario por un ausente”, con la que buscan involucrar a la comunidad en la búsqueda de sus seres queridos. La iniciativa coincidirá con los tradicionales 46 rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe y contempla dedicar cada oración a una persona desaparecida.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, informó que más de 200 personas desaparecidas de la región serán incluidas en esta actividad. Sus nombres fueron escritos en pequeñas hojas depositadas en una urna de la iglesia de San Francisco de Asís, de donde los feligreses extraen una para dedicarle sus oraciones.

La campaña busca mantener presentes los casos de desaparición, acompañar a las familias y sumar a más ciudadanos a sus esfuerzos.

Paralelamente, el colectivo prepara nuevas jornadas de búsqueda en campo, enfocadas en puntos señalados por ciudadanos que han proporcionado información sobre posibles lugares relacionados con desapariciones. La representante manifestó que tienen expectativas favorables, luego de los resultados obtenidos en recientes búsquedas en vida, aunque no precisó las fechas ni las ubicaciones de los próximos recorridos.

Los operativos se realizarán en coordinación con autoridades estatales de búsqueda con sede en Saltillo y personal del CRI. Ramón Hernández señaló que el respaldo de las autoridades municipales y estatales ha sido limitado, por lo que las familias mantienen sus esfuerzos para localizar a los desaparecidos y convocan a la sociedad a sumarse tanto a las oraciones como a las acciones de búsqueda.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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