El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
    El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma. AP

Macron tiene un margen limitado para desactivar la crisis mediante las costosas concesiones que ayudaron a sofocar oleadas anteriores de disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el lunes que su gobierno anunciaría un paquete de medidas en respuesta a semanas de protestas callejeras por una amplia gama de reivindicaciones, al tiempo que reconoció el riesgo de que se produzcan más disturbios en el futuro.

Su primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecerá una rueda de prensa tras una reunión con sindicatos de estudiantes de secundaria que reclaman más recursos para el sector educativo y una reforma del proceso de admisión universitaria, el cual, según afirman, perpetúa las desigualdades.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán

“He pedido al gobierno que responda a las demandas legítimas que están en la raíz de este movimiento social”, dijo Macron a los periodistas en Marsella, adonde viajó para inspeccionar los daños causados por protestas anteriores.

Macron reiteró lo que el ministro del Interior, Laurent Núñez, había dicho anteriormente: que se esperan más disturbios el próximo fin de semana.

Las protestas no dan señales de amainar después de que la violencia hace nueve días asolara decenas de ciudades, lo que generó temores de que el Estado hubiera perdido el control de las calles.

En respuesta a los disturbios, el Ministerio del Interior desplegó 70.000 policías para las manifestaciones del sábado, convocadas por los sindicatos para denunciar el alto coste de la vida y de los servicios públicos.

El movimiento ha crecido mucho más allá del descontento estudiantil inicial, atrayendo a sindicatos y activistas de los “chalecos amarillos”, conocidos por sus chalecos reflectantes y sus manifestaciones masivas contra las presiones económicas, incluidos los altos precios del combustible.

Núñez afirmó que la enorme presencia policial evitó que se repitieran los actos de violencia ocurridos a principios de este mes, pero cuando BFM TV le preguntó el lunes si esperaba nuevos disturbios durante las manifestaciones previstas para el 31 de octubre, respondió: “Claramente, sí”.

“La noche de Halloween siempre es tradicionalmente un poco animada. Prevemos que volverá a ser complicada”, añadió.

Núñez declaró que 1.435 personas fueron arrestadas en todo el país durante las manifestaciones del sábado y que la policía también había registrado un nuevo fenómeno: bandas organizadas de extrema derecha que se enfrentaban a activistas de extrema izquierda en varias ciudades.

«Sabíamos que numerosos movimientos nacionalistas y basados en la identidad habían hecho llamamientos para que saliéramos oficialmente a defender a los negocios», dijo. «En varias ciudades, como Niza y Montpellier, estos grupos llegaron en formaciones organizadas, principalmente para atacar al movimiento de extrema izquierda».

El gobierno intentó presentar la operación del sábado como prueba de que había recuperado el control, a pesar de la violencia esporádica, especialmente en las tres ciudades más grandes de Francia: París, Marsella y Lyon.

“El estado se impuso este fin de semana. El estado se mostró fuerte”, declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, a la radio RTL.

Dijo que los manifestantes habían planteado quejas legítimas que debían ser escuchadas, pero añadió que restablecer la calma era un requisito previo para unas negociaciones significativas.

Con su mandato presidencial a punto de expirar en abril y las finanzas públicas bajo una fuerte presión, Macron tiene un margen limitado para desactivar la crisis mediante las costosas concesiones que ayudaron a sofocar oleadas anteriores de disturbios.

Los líderes empresariales afirmaron que los disturbios seguían causando graves daños económicos a pesar de un fin de semana más tranquilo.

Alain Di Crescenzo, presidente de la CCI France, la red de cámaras de comercio e industria, afirmó que muchos comercios minoristas permanecieron cerrados como medida de precaución tras la violencia del 17 de octubre, y añadió que las ventas cayeron alrededor de un 80%.

“Tenemos comerciantes cansados y desmoralizados, y estamos acabando con el comercio local”, declaró a Radio Classique.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfrentamientos
protestas
Manifestaciones

Localizaciones


Francia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Antes de irme

Antes de irme
NosotrAs: siempre culpables

NosotrAs: siempre culpables
La Cámara de Diputados deberá activar el procedimiento para nombrar a una nueva persona titular del organismo electoral, mientras el Consejo General garantiza la continuidad de sus funciones.

Renuncia de Guadalupe Taddei al INE: así elegirán a quien tome su lugar
Un tema crucial para resolver este paro serán las medidas que se tomarán desde el Gobierno para contener y prevenir la violencia en las carreteras nacionales.

Canacar mantiene paro nacional de transportistas para presionar a Gobierno Federal
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya tienen calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Pensión del Bienestar... Sheinbaum revela Calendario Oficial para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores 65 años
Noticias del fin de semana: Taddei renuncia al INE, Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a su tercera hija y clima en México

Noticias del fin de semana: Taddei renuncia al INE, Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a su tercera hija y clima en México
Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, creador de contenido salvadoreño, fue reportado sin vida en su vivienda de Monterrey; investigan las causas.

El Komanche muere a los 30 años: streamer salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey
Brunetta suma siete goles y cuatro asistencias en el Apertura 2026, aunque no existe un acuerdo oficial y las versiones sobre su precio son contradictorias.

¡A billetazos! América va por Juan Brunetta, ¿dejará ir Tigres a su figura?