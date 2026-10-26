El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas

Su primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecerá una rueda de prensa tras una reunión con sindicatos de estudiantes de secundaria que reclaman más recursos para el sector educativo y una reforma del proceso de admisión universitaria, el cual, según afirman, perpetúa las desigualdades.

El presidente francés, Emmanuel Macron , prometió el lunes que su gobierno anunciaría un paquete de medidas en respuesta a semanas de protestas callejeras por una amplia gama de reivindicaciones, al tiempo que reconoció el riesgo de que se produzcan más disturbios en el futuro.

“He pedido al gobierno que responda a las demandas legítimas que están en la raíz de este movimiento social”, dijo Macron a los periodistas en Marsella, adonde viajó para inspeccionar los daños causados por protestas anteriores.

Macron reiteró lo que el ministro del Interior, Laurent Núñez, había dicho anteriormente: que se esperan más disturbios el próximo fin de semana.

Las protestas no dan señales de amainar después de que la violencia hace nueve días asolara decenas de ciudades, lo que generó temores de que el Estado hubiera perdido el control de las calles.

En respuesta a los disturbios, el Ministerio del Interior desplegó 70.000 policías para las manifestaciones del sábado, convocadas por los sindicatos para denunciar el alto coste de la vida y de los servicios públicos.

El movimiento ha crecido mucho más allá del descontento estudiantil inicial, atrayendo a sindicatos y activistas de los “chalecos amarillos”, conocidos por sus chalecos reflectantes y sus manifestaciones masivas contra las presiones económicas, incluidos los altos precios del combustible.

Núñez afirmó que la enorme presencia policial evitó que se repitieran los actos de violencia ocurridos a principios de este mes, pero cuando BFM TV le preguntó el lunes si esperaba nuevos disturbios durante las manifestaciones previstas para el 31 de octubre, respondió: “Claramente, sí”.

“La noche de Halloween siempre es tradicionalmente un poco animada. Prevemos que volverá a ser complicada”, añadió.

Núñez declaró que 1.435 personas fueron arrestadas en todo el país durante las manifestaciones del sábado y que la policía también había registrado un nuevo fenómeno: bandas organizadas de extrema derecha que se enfrentaban a activistas de extrema izquierda en varias ciudades.

«Sabíamos que numerosos movimientos nacionalistas y basados en la identidad habían hecho llamamientos para que saliéramos oficialmente a defender a los negocios», dijo. «En varias ciudades, como Niza y Montpellier, estos grupos llegaron en formaciones organizadas, principalmente para atacar al movimiento de extrema izquierda».

El gobierno intentó presentar la operación del sábado como prueba de que había recuperado el control, a pesar de la violencia esporádica, especialmente en las tres ciudades más grandes de Francia: París, Marsella y Lyon.

“El estado se impuso este fin de semana. El estado se mostró fuerte”, declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, a la radio RTL.

Dijo que los manifestantes habían planteado quejas legítimas que debían ser escuchadas, pero añadió que restablecer la calma era un requisito previo para unas negociaciones significativas.

Con su mandato presidencial a punto de expirar en abril y las finanzas públicas bajo una fuerte presión, Macron tiene un margen limitado para desactivar la crisis mediante las costosas concesiones que ayudaron a sofocar oleadas anteriores de disturbios.

Los líderes empresariales afirmaron que los disturbios seguían causando graves daños económicos a pesar de un fin de semana más tranquilo.

Alain Di Crescenzo, presidente de la CCI France, la red de cámaras de comercio e industria, afirmó que muchos comercios minoristas permanecieron cerrados como medida de precaución tras la violencia del 17 de octubre, y añadió que las ventas cayeron alrededor de un 80%.

“Tenemos comerciantes cansados y desmoralizados, y estamos acabando con el comercio local”, declaró a Radio Classique.