POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos

I. ACELERAR La última vez que se eligió a quien encabezaría el Consejo General del INE, el procedimiento completo duró 45 días. Sin embargo, la mayor parte del tiempo –31 días en total– lo consumió la evaluación de los perfiles y la integración de las quintetas para definir cada uno de los cuatro integrantes elegidos, entre ellos la hoy defenestrada Guadalupe Taddei. Lo anterior implica que, si la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se pone de acuerdo hoy en un calendario, el órgano electoral podría tener titular de la Presidencia antes de concluir el año. Claro: todo depende de qué tanta prisa le quieran meter al asunto. II. SERENOS... La prisa dependerá, sin duda, de qué tanto le importe al oficialismo que la próxima presidencia del INE sea electa con el consenso de la oposición. El líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ya salió desde ayer a decir que el proceso durará “entre cuatro y cinco semanas” y que no habrá crisis ni sobresaltos. Lo que no dijo es si la mayoría piensa imponerse sin mayores trámites o si van a dialogar con la oposición. Hoy mismo se sabrá.

III. INCÓGNITA Otra incógnita que será desvelada hoy mismo es la relativa a quién se hará cargo –de manera provisional– de la conducción institucional. La principal especulación, desde antes que se oficializara la salida de Taddei, apuntaba al consejero Arturo Manuel Chávez López, quien ha estado envuelto en la polémica desde el primer minuto de su gestión –que inició apenas en abril pasado– porque nadie le cree que haya obtenido una calificación casi perfecta en el examen de conocimientos que sustentó como parte del proceso de designación. Y si él termina siendo el elegido, muy probablemente eso deje claro cómo se ejecutará el resto del proceso. IV. RELEVO MORENO Porque si algo está claro es que el morenismo no va a permitir que la Presidencia del INE la asuma –aunque sólo sea por unos días– un “opositor al régimen”. Y menos porque, según se supo el fin de semana, la salida de Taddei se precipitó porque se supo que el bloque contrario a ella preparaba un cuestionamiento público en la próxima sesión del Consejo General. Antes habían guardado silencio, pero ya no estaban dispuestos a seguirlo haciendo. A ver si los convencen de apoyar al más moreno de entre ellos.

V. CAMIONES PARADOS En Monclova, los transportistas se preparan para el paro nacional convocado para hoy. Gerardo Bortoni González, presidente de Canacar en la Capital del Acero, calcula que podrían detenerse más de cinco mil camiones entre la Región Centro y Piedras Negras. Detrás del anuncio hay reclamos concretos: robos en carretera, extorsiones y cambios fiscales que, aseguran, reducen sus ganancias. Si las unidades se quedan estacionadas, también habrá mercancías esperando y negocios pendientes de recibirlas. La protesta se sentirá más allá de los patios de carga. Los transportistas quieren trabajar; lo que reclaman es poder hacerlo sin que cada viaje se convierta en una peligrosa odisea. VI. LA OTRA CUENTA Bortoni reconoce que Coahuila tiene mejores condiciones de seguridad que otras entidades. Eso importa, pero no deja a sus transportistas fuera del reclamo nacional. Denuncia extorsiones y advierte que los cambios fiscales complican las cuentas de las empresas. Un camión que sale de Monclova cruza estados y enfrenta problemas distintos durante el recorrido. Por eso, sumarse al paro no significa equiparar a Coahuila con las zonas más peligrosas del país. Los problemas del transporte no terminan en la frontera estatal.

VII. TODO EN SU LUGAR El Tribunal Electoral de Coahuila, que preside Karla Félix, sesionó ayer y resolvió seis impugnaciones sobre los resultados de junio y el reparto de diputaciones del próximo Congreso. Morena y el PT buscaban cambios, pero las bancadas quedaron igual: PRI, 16 curules; Morena, cinco; UDC, dos; PT y Nuevas Ideas, una cada uno. También confirmó la diputación de Mayra Rangel, reclamada por Fernando Hernández, cuyo suplente es Antonio Attolini. Morena consiguió corregir parte del procedimiento, pero no obtuvo otro asiento ni redujo la mayoría priista. Tanto movimiento judicial no ha modificado lo que más les interesa: los números del Congreso. VIII. FALTA DESCIFRAR Gabriela Guadalupe Valencia se apartó de la mayoría y anunció un voto particular. Su intervención pareció dar prioridad a la decisión interna del partido sobre el ajuste de paridad que deja al próximo Congreso con 13 mujeres y 12 hombres. También mencionó los avances de la participación femenina en Coahuila. ¿Considera que eso vuelve innecesaria la sustitución? No se entendió, habrá que leer su voto. Ojalá por escrito se explique mejor y no requiramos intérprete.

IX. LA EDAD NO BASTA

Luiz Inácio Lula da Silva ganó un cuarto mandato a los 80 años frente a Flávio Bolsonaro, de 45. La diferencia generacional era clara, pero la preferencia electoral terminó del lado del veterano. El resultado invita a preguntarse qué pesa más en los votantes a la hora de apoyar una candidatura. Brasil deja claro que la edad no. Ser joven puede despertar expectativas, pero hacen falta propuestas, confianza y capacidad para conseguir el apoyo popular. Tampoco la experiencia garantiza un buen gobierno. Brasil deja una reflexión que sirve en otras latitudes: el relevo generacional necesita algo más que una fecha de nacimiento para convertirse en una opción convincente.