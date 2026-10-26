¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas

Las lluvias y las temperaturas frescas marcarán el pronóstico del tiempo en Saltillo, Coahuila, durante los próximos días. La combinación de un sistema frontal, el ingreso de humedad y las condiciones atmosféricas de la región favorecerá la presencia de precipitaciones intermitentes, con cielos nublados y un ambiente fresco, principalmente durante las mañanas y las noches. De acuerdo con la información meteorológica proporcionada, el frente frío número 3 avanza sobre el norte y noreste de México. Su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de la humedad disponible en la atmósfera, contribuirá a mantener la inestabilidad en la región.

Este panorama podría extender las lluvias hasta el jueves 29 de octubre, antes de que las condiciones mejoren hacia el cierre de la semana. Para el viernes se prevé un aumento de la temperatura máxima y una disminución considerable de la probabilidad de precipitaciones.

¿QUÉ PROVOCA LAS LLUVIAS EN SALTILLO? Uno de los principales factores es el avance del frente frío número 3, que favorece el descenso de las temperaturas y modifica las condiciones atmosféricas en Coahuila. Cuando este sistema coincide con aire húmedo e inestable, aumenta la posibilidad de que se formen nubes capaces de generar lluvias. A esto se suma la entrada de humedad desde los océanos, transportada por las corrientes de aire hacia la Mesa del Norte. Este aporte de vapor de agua favorece el desarrollo de nubosidad y puede prolongar los periodos de precipitación.

La geografía de Saltillo también influye en las condiciones locales. La cercanía de la Sierra Madre Oriental puede favorecer el ascenso del aire húmedo y la formación de nubes, aunque la duración e intensidad de las lluvias dependen de la evolución de los sistemas meteorológicos. ASÍ ESTARÁ EL CLIMA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE El pronóstico para la capital de Coahuila contempla varios días con temperaturas moderadas, cielos parcialmente nublados y distintos niveles de probabilidad de lluvia. · Martes 27 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C, con cielo parcialmente soleado y 30% de probabilidad de lluvia por la noche. · Miércoles 28 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C. Se espera cielo mayormente nublado y chubascos intermitentes, con 45% de probabilidad de precipitación. · Jueves 29 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C, con lluvias durante el día y una probabilidad de precipitación de 70%. · Viernes 30 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 26 °C. Se prevé un cielo despejado y soleado, con una disminución de las condiciones favorables para las lluvias. Las temperaturas máximas más bajas se concentrarán entre miércoles y jueves, cuando el termómetro podría alcanzar apenas los 19 °C. El cambio más notorio llegaría el viernes, con un aumento de siete grados respecto a la máxima prevista para el jueves. ¿CUÁNDO DEJARÁ DE LLOVER EN SALTILLO? Las precipitaciones podrían presentarse en diferentes momentos del día, desde chubascos por la tarde hasta lluvias ligeras durante la noche. La intensidad y distribución dependerán de cómo evolucione el sistema frontal y de la cantidad de humedad disponible. Para el jueves se contempla la mayor probabilidad de lluvia del periodo, con 70%. En contraste, el viernes se espera una mejoría, acompañada de mayor presencia de sol y temperaturas más elevadas.

DATOS CLAVE DEL PRONÓSTICO · Días con mayor inestabilidad: del martes 27 al jueves 29 de octubre. · Temperatura mínima prevista: entre 14 y 15 °C. · Máxima probabilidad de lluvia: 70% para el jueves. · Día con mayor temperatura: viernes 30 de octubre, con 26 °C. Las condiciones descritas corresponden al pronóstico proporcionado y pueden cambiar conforme avance el sistema meteorológico. La evolución del frente frío y la humedad en la región determinarán el comportamiento final de las lluvias en Saltillo.