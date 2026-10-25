Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA

Los avisos buscan dejar claro que el club no permitirá que los enfrentamientos entre espectadores pongan en riesgo la seguridad de quienes acuden al estadio.

La decisión quedó expuesta en las propias gradas del llamado Gigante de Acero, donde aparecieron hojas blancas con la leyenda “Abono cancelado” sobre algunas localidades. Esto durante el partido del sábado, en el que los Rayados fueron derrotados por las Caivas Rayadas del Guadalajara.

El Club de Futbol Monterrey endureció su postura contra la violencia en las tribunas del Estadio BBVA, luego de los enfrentamientos entre aficionados registrados durante el encuentro ante los Tuzos del Pachuca. Como medida disciplinaria, los responsables identificados perderán sus abonos y el derecho de ingresar al inmueble, de acuerdo con los reportes sobre el caso.

UNA PELEA QUE EMPAÑÓ EL TRIUNFO

El altercado ocurrió el domingo 18 de octubre, durante el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y reportes periodísticos, una discusión entre seguidores de Monterrey y Pachuca subió de tono hasta convertirse en una pelea a golpes en las tribunas.

Los empujones y las agresiones generaron momentos de tensión entre los asistentes, mientras algunos aficionados quedaron involucrados en el forcejeo. La situación obligó a intervenir al personal de seguridad del estadio para controlar el conflicto y retirar a los participantes.

La identificación de los involucrados y de las localidades relacionadas con el incidente permitió aplicar medidas contra los abonados señalados.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los clubes de futbol de garantizar que sus estadios sean espacios seguros para familias, niños y aficionados de todas las edades.

La cancelación de los abonos representa una sanción directa contra los aficionados involucrados, pero el desafío para el club va más allá de bloquear determinadas localidades. También implica reforzar la vigilancia, prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar que las diferencias entre seguidores no terminen en agresiones.

El mensaje de la institución es contundente: la pasión por el futbol no justifica la violencia. La asistencia a un partido implica respetar las reglas del inmueble y la integridad de los demás espectadores.

Para Monterrey, evitar que estos episodios se repitan será fundamental para preservar el ambiente familiar que busca ofrecer en el Gigante de Acero.