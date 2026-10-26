Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total

Este lunes por la mañana arrancó el paro nacional de transportistas. En la región Sureste de Coahuila, los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener soluciones y no descartaron llegar a un paro total. Desde las 8:00 horas, los transportistas se concentraron a la orilla de la carretera, cerca de la planta de Kimberly-Clark, tanto en el tramo Saltillo-Monterrey como en el Monterrey-Saltillo. Poco antes de las 9:30 horas, comenzaron a avanzar hacia la caseta de La Carbonera, donde permanecerían el tiempo que fuera necesario.

En Coahuila hay 3 mil 500 unidades de transporte de carga, de las cuales mil 900 se encuentran en la Región Sureste. Estas trasladan autopartes, acero, alimentos, productos químicos y combustibles, entre otros materiales. Desde Saltillo, el autotransporte realiza entre 700 y 900 viajes diarios, la mayoría destinados a la exportación. Sin embargo, una parte importante de las materias primas para la industria automotriz llega desde el Bajío y la Ciudad de México.

Respecto a las afectaciones al sector industrial, se estimó que el impacto del paro durante esta jornada alcanzó el 40 por ciento.

Por la mañana, alrededor de 500 unidades participaban en la movilización en Coahuila. En Piedras Negras se reportaron cerca de 60, mientras que en Monclova eran aproximadamente 80. En Saltillo se esperaba la participación de 200 unidades: 35 se encontraban inicialmente cerca de Kimberly-Clark y otras ya se habían desplazado hacia la caseta de La Carbonera. Además, se preveía que durante el día la cifra llegara a mil unidades en todo el estado.

DEMANDAS DE LOS TRANSPORTISTAS Los transportistas señalaron que no tienen una fecha definida para concluir el paro, pues esperan que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda directamente sus demandas. De acuerdo con los manifestantes, la movilización se extendió a 53 puntos de los 32 estados del país, con la participación de alrededor de 500 mil camiones. Entre sus principales reclamos se encuentra la inseguridad en las carreteras, donde, aseguran, los robos son cada vez más violentos. También cuestionan la reducción del subsidio destinado a las autopistas, que habría pasado de 300 a 250 millones de pesos, y piden claridad sobre cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral a los operadores del transporte. A esto se suma el deterioro de las carreteras, que, según los transportistas, provoca un desgaste de hasta 70 por ciento en las unidades. Por ello, solicitan renovar y ampliar los lectores en las casetas de cobro, así como garantizar que el seguro de las autopistas cubra las unidades robadas en esas vías.