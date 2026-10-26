Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán

Detenido por orden de la Fiscalía de Milán durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, Siher es señalado por los investigadores como el principal responsable de las cuentas y los canales digitales del denominado Movimiento 17 de octubre, una iniciativa que adquirió relevancia después de los disturbios registrados en el centro de Milán los días 17 y 18 de octubre.

Youssef Siher , un investigador de geopolítica y periodista independiente italiano de 30 años y origen marroquí, se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha colocado bajo la lupa la relación entre el activismo político en internet, las protestas callejeras y la presunta incitación a la violencia.

La detención también ha llamado la atención por el perfil del investigado. Lejos de la imagen convencional de un agitador callejero, Siher desarrolló una trayectoria vinculada con la universidad, los estudios sobre el mundo árabe y musulmán, la investigación internacional y la colaboración con medios de comunicación.

La Fiscalía sostiene que Siher habría aprovechado los disturbios para impulsar nuevas movilizaciones en distintas ciudades italianas y que sus publicaciones podrían formar parte de un proyecto con objetivos desestabilizadores. Sin embargo, al cierre de esta nota, las acusaciones se encuentran en fase de investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad.

La investigación plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto la administración de comunidades digitales, la convocatoria de manifestaciones y la difusión de mensajes políticos pueden constituir indicios de una estrategia dirigida a promover actos violentos?

Su perfil, por tanto, se había construido alrededor del análisis de procesos políticos y sociales, una actividad que posteriormente combinó con el periodismo y la participación en movilizaciones relacionadas con la cuestión palestina.

Este campo de especialización le permitió acercarse a debates sobre las transformaciones políticas del mundo árabe, las corrientes ideológicas islámicas y los conflictos que atraviesan la región.

Según la información recogida por la prensa italiana, su trabajo académico incluyó un estudio sobre los movimientos islamistas en Marruecos y su relación con la monarquía del país magrebí.

Sus intereses profesionales se concentraron en la geopolítica de Oriente Medio y el norte de África, el islam político, los movimientos políticos islamistas y la relación entre religión, nacionalismo y poder.

Durante su etapa universitaria participó en los órganos de representación estudiantil, incluido el Senado académico, y ocupó una posición de representación entre los estudiantes universitarios musulmanes.

Nacido en la provincia italiana de Brescia, Siher es ciudadano italiano de segunda generación y tiene ascendencia marroquí. Su formación académica se desarrolló principalmente en la Universidad de Milán, donde cursó estudios de Comunicación y posteriormente una maestría en Ciencias Políticas y de Gobierno.

La combinación de formación universitaria, análisis internacional, actividad periodística y participación política dibuja un recorrido profesional diverso. Es precisamente ese perfil el que ha despertado interés desde que las autoridades lo identificaron como presunto administrador del Movimiento 17 de octubre.

La trayectoria profesional de Siher también incluyó actividades fuera del periodismo y la investigación. La prensa italiana informó que su perfil laboral mencionaba trabajo relacionado con proyectos de inteligencia artificial en la empresa estadounidense Mercor.

En julio de 2026, por ejemplo, escribió sobre la muerte de Abderrakim Fakir, un ciudadano marroquí de 42 años fallecido durante una detención en Bolonia, según la información citada por la Repubblica .

Su trabajo periodístico abordó, además, cuestiones relacionadas con el racismo, la actuación policial y el trato a las personas de origen migrante en Italia.

En paralelo, desarrolló una actividad como periodista independiente. Colaboró con Il Fatto Quotidiano , donde realizó prácticas y posteriormente publicó trabajos sobre asuntos internacionales, entre ellos Palestina, Túnez, Sudán, Egipto y Pakistán. También publicó un artículo en Il Foglio en 2022, de acuerdo con la reconstrucción de su trayectoria publicada por medios italianos.

El propio instituto precisó, según la información publicada por ANSA el 25 de octubre, que Siher colaboró con la institución en 2024 y que no había mantenido esa colaboración desde entonces.

Siher trabajó como research trainee en el Observatorio sobre Oriente Medio y el norte de África. Su actividad estuvo vinculada con los temas que había estudiado durante su formación universitaria.

Una de las experiencias profesionales que más se han destacado tras su detención es su colaboración con el Instituto para los Estudios de Política Internacional (ISPI), un centro italiano dedicado al análisis de las relaciones internacionales.

SU PASO POR EL ISPI Y EL PERIODISMO

EL ACTIVISMO PROPALESTINO Y SUS POSICIONES PÚBLICAS

Antes de la investigación actual, Siher ya era conocido en determinados círculos de movilización propalestina en Italia.

Sus publicaciones y declaraciones públicas reflejaban una posición crítica hacia las políticas israelíes y hacia las instituciones italianas a las que atribuía responsabilidad política por su relación con Israel durante la guerra en Gaza.

En julio de 2025 participó en una protesta contra el hermanamiento entre Milán y Tel Aviv. En aquella ocasión defendió públicamente el derecho a manifestarse contra lo que consideraba complicidad institucional con las acciones israelíes en Palestina.

También publicó mensajes de apoyo a la movilización política palestina y participó en debates sobre el papel de las instituciones europeas y occidentales en el conflicto.

La prensa italiana ha recuperado, además, publicaciones suyas relacionadas con el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y con consignas de movilización política que posteriormente fueron examinadas por investigadores y periodistas.

Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción de su perfil ideológico, pero requieren una distinción esencial: el activismo propalestino, la crítica a Israel y la participación en manifestaciones no constituyen por sí mismos pruebas de terrorismo ni de incitación a cometer delitos.

El objeto de la investigación actual es más específico: determinar qué papel habría desempeñado Siher en la administración de las plataformas digitales, qué mensajes difundió, qué convocatorias promovió y si existió una intención delictiva detrás de esas actividades.

La diferencia es relevante para evitar que la causa judicial se confunda con una evaluación general de sus opiniones políticas.

EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO 17 DE OCTUBRE

El nombre del movimiento investigado remite a las jornadas del 17 y 18 de octubre de 2026, cuando Milán fue escenario de disturbios y episodios de violencia en el centro de la ciudad.

Tras esos acontecimientos comenzaron a circular en redes sociales y canales de mensajería publicaciones relacionadas con nuevas convocatorias de protesta.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por ANSA, Sky TG24 y otros medios italianos, las autoridades identificaron a Siher como el presunto administrador principal de las cuentas de Instagram y del canal de Telegram asociados al Movimiento 17 de octubre.

La investigación sostiene que los canales digitales no se limitaron a comentar los acontecimientos anteriores. Según la hipótesis de la Fiscalía, habrían servido para promover una movilización continuada y anunciar concentraciones en diferentes ciudades del país.

Los mensajes investigados incluían llamamientos a mantener movilizaciones semanales y convocatorias para manifestarse en ocho ciudades italianas.

Las autoridades también examinan referencias a manuales y estrategias de protesta que, según la acusación, podrían revelar una voluntad de transformar las movilizaciones en una dinámica de confrontación más amplia.

El alcance de las plataformas constituye otro elemento relevante. Las informaciones publicadas por ANSA estimaron que las cuentas y los canales podían llegar potencialmente a unas 150.000 personas: alrededor de 100.000 mediante Telegram y 50.000 a través de Instagram. Otras informaciones han señalado que el grupo de Telegram relacionado con el caso contaba con más de 6.000 integrantes.

Estas cifras describen un alcance potencial, no el número de personas que necesariamente leyeron cada publicación ni la cantidad de usuarios que participaron en actos violentos.

La Fiscalía considera que esa capacidad de difusión pudo ser utilizada para organizar nuevas protestas con una finalidad delictiva. La investigación deberá establecer si los mensajes constituyeron efectivamente una incitación punible y si existió una conexión verificable entre las convocatorias y actos concretos de violencia.

LA DETENCIÓN EN MILÁN

El caso pasó de la vigilancia de las plataformas digitales a una actuación judicial durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre.

Según las informaciones publicadas por ANSA y la Repubblica, los investigadores de la Policía Estatal, la Digos —la división policial italiana especializada en investigaciones sobre terrorismo y subversión— y la Policía Postal trabajaron para identificar a los responsables de los canales y analizar la actividad digital asociada al movimiento.

Siher fue localizado en un apartamento de amigos en el barrio milanés de Corvetto, de acuerdo con la reconstrucción publicada por los medios italianos.

Los investigadores también realizaron un registro en una vivienda vinculada con su familia en la provincia de Brescia. Durante las diligencias se habría encontrado material que los agentes consideraron relevante para la investigación, incluidas referencias cartográficas a ciudades donde estaban previstas movilizaciones.

La información disponible señala que los agentes examinaron dispositivos y datos digitales para establecer quién administraba las cuentas y cuál era el contenido de las comunicaciones.

El análisis técnico de los dispositivos se prolongó durante varias horas. Finalmente, Siher fue puesto bajo custodia por orden de la Fiscalía de Milán y trasladado a la prisión de San Vittore.

La actuación se produjo después de los disturbios registrados la semana anterior, pero la coincidencia temporal no demuestra por sí sola que Siher organizara los episodios de violencia callejera.

De hecho, las informaciones publicadas por ANSA el 25 de octubre indicaban que, en ese momento, no se habían establecido vínculos directos entre Siher y las personas que protagonizaron los saqueos y destrozos en el centro de Milán.

La investigación busca precisamente aclarar si existieron conexiones, comunicaciones o acuerdos entre quienes administraban el movimiento digital y quienes participaron materialmente en los disturbios.

LOS DELITOS QUE LE ATRIBUYE LA FISCALÍA

La causa contra Siher reúne varias hipótesis delictivas de distinta naturaleza.

La primera es la presunta incitación a cometer delitos, agravada, según la acusación, por una finalidad terrorista. La Fiscalía sostiene que determinados mensajes publicados en las plataformas del movimiento podrían haber alentado actos delictivos y contribuido a generar intimidación entre la población.

Otra de las imputaciones se relaciona con la presunta apología de delitos mediante publicaciones en redes sociales. Esta hipótesis deberá analizarse a partir del contenido concreto de los mensajes, su contexto y las disposiciones legales aplicables.

También se le atribuye la figura de violencia organizada en manifestaciones públicas, vinculada al artículo 420 bis del decreto de seguridad recientemente introducido en Italia, según la cobertura de ANSA.

La Fiscalía invoca, además, el artículo 270 bis del Código Penal italiano, relativo a asociaciones dirigidas a cometer actos violentos con fines terroristas o de subversión del orden democrático.

La aplicación de esta última figura exige examinar elementos jurídicos específicos y no puede darse por acreditada únicamente por la existencia de mensajes políticos radicales o de convocatorias de protesta.

Según las informaciones publicadas el 25 y 26 de octubre, la Fiscalía considera que las publicaciones y la organización de los canales podrían haber formado parte de un proyecto orientado a promover actos delictivos con una finalidad desestabilizadora.

Los fiscales también han solicitado que Siher permanezca en prisión preventiva, al considerar que existirían riesgos de fuga y de reiteración delictiva. ANSA informó el 26 de octubre que la acusación alegó que su conocimiento de las herramientas informáticas le permitiría desarrollar una estrategia de movilización de mayor alcance.

Esas valoraciones corresponden a la Fiscalía y deberán ser examinadas por la autoridad judicial.

LA ESPOSA TAMBIÉN ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN

La causa no se limita a Siher. Su esposa, de 32 años y dedicada a la mediación intercultural, también figura como investigada por hechos relacionados con las mismas hipótesis delictivas.

Según ANSA, los investigadores consideran que ella podría haber participado en la administración de las páginas y los canales asociados al Movimiento 17 de octubre.

Los medios italianos informaron de que la mujer se encontraba con Siher en el apartamento de Corvetto cuando los agentes lo localizaron. De acuerdo con esa reconstrucción, el teléfono de ella habría contribuido a ubicarlo, ya que el dispositivo de Siher estaba apagado.

La investigación deberá determinar el alcance real de su participación, si existió una actuación coordinada y qué responsabilidad individual podría corresponderle.

Por el momento, su condición de investigada no equivale a una declaración de culpabilidad.

LAS POSIBLES CONEXIONES QUE EXAMINAN LOS INVESTIGADORES

Además de la actividad en redes sociales, las autoridades italianas están analizando posibles conexiones con otros grupos y redes investigados por motivos de seguridad.

Entre las líneas mencionadas por ANSA figuran eventuales contactos con personas vinculadas a una investigación sobre presunta financiación de Hamás a través de una red de asociaciones y posibles nexos con el colectivo de hackers prorruso conocido como NoName057(16).

Se trata de líneas de investigación que deben distinguirse de los hechos que la Fiscalía considera centrales en el expediente del Movimiento 17 de octubre.

La información publicada hasta el 26 de octubre no permite presentar esos posibles vínculos como relaciones demostradas ni afirmar que Siher recibiera financiación de esas redes o actuara bajo sus órdenes.

Las autoridades buscan determinar si existieron contactos, intercambios de información, apoyos materiales o cualquier otra conexión relevante. Hasta que se presenten pruebas verificables, esas posibilidades deben tratarse como hipótesis de investigación.

También se ha informado de antecedentes de interés para los servicios de inteligencia italianos relacionados con una organización denominada Alba naciente y con la difusión de propaganda atribuida a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. La existencia de esos antecedentes no sustituye la obligación de demostrar los elementos concretos de los delitos que ahora se investigan.

UNA CAUSA QUE PONE A PRUEBA LOS LÍMITES ENTRE PROTESTA Y DELITO

El caso de Siher se desarrolla en un contexto de tensión política en Italia en torno a las manifestaciones, el conflicto de Gaza y las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.

En ese escenario, las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales para convocar concentraciones, difundir información y conectar a personas que no pertenecen a organizaciones formales.

La misma infraestructura digital puede utilizarse para transmitir mensajes políticos, coordinar protestas pacíficas o, en determinadas circunstancias, facilitar la preparación de actos ilegales. La distinción depende del contenido, la intención, el contexto y las pruebas disponibles.

Por ello, el expediente plantea un desafío para las autoridades: demostrar si existió una actividad delictiva organizada sin convertir la expresión de posiciones políticas impopulares o radicales en prueba automática de terrorismo.

La Fiscalía sostiene que los mensajes atribuidos a Siher excedieron el ámbito de la protesta y respondieron a una estrategia de incitación. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de controvertir los hechos y las interpretaciones que sustentan esa hipótesis durante el procedimiento judicial.

El análisis deberá centrarse en las comunicaciones concretas, la autenticidad de los materiales, la atribución de las cuentas, la relación entre las convocatorias y los actos violentos y la concurrencia de los elementos legales de cada delito.

LA SITUACIÓN JUDICIAL AL 26 DE OCTUBRE DE 2026

Al cierre de esta nota, Siher permanecía en la prisión de San Vittore, en Milán.

La Fiscalía había solicitado la convalidación del arresto y la aplicación de una medida cautelar de prisión. Según la información publicada por la agencia ANSA y la agencia DIRE el 26 de octubre, la audiencia judicial estaba prevista para el 27 de octubre.

Por tanto, a la hora de cierre de esta información, no debía darse por confirmada una resolución judicial definitiva sobre la convalidación del arresto ni sobre la medida cautelar solicitada.

La evolución del caso dependerá de las decisiones del juez, del resultado de las periciales digitales y de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

Tampoco debe confundirse la prisión preventiva, si finalmente se mantiene, con una condena penal.

UN PERFIL BAJO UNA NUEVA LUZ

La detención de Youssef Siher ha colocado bajo escrutinio una trayectoria que hasta ahora se desarrollaba entre la investigación geopolítica, el periodismo y el activismo político.

Su formación universitaria y sus colaboraciones profesionales no prueban ni descartan las acusaciones. Del mismo modo, su activismo propalestino no puede equipararse automáticamente con una conducta terrorista.

La cuestión judicial es más concreta: determinar si el presunto administrador del Movimiento 17 de octubre utilizó sus plataformas para promover delitos, si existía una estrategia organizada detrás de las convocatorias y si hay pruebas suficientes para sostener las imputaciones formuladas por la Fiscalía.

El caso también obliga a distinguir entre el alcance de una comunidad digital y su capacidad real para ejecutar acciones violentas, entre una convocatoria política y una incitación delictiva, y entre una hipótesis policial y una responsabilidad penal demostrada.

Por ahora, la imagen de Siher como investigador y periodista convive con la de un detenido al que la Fiscalía atribuye un papel central en una investigación por incitación y terrorismo. La resolución judicial y el desarrollo de las diligencias determinarán qué parte de esa acusación puede sostenerse ante los tribunales.

Hasta entonces, el caso debe narrarse con rigor: las autoridades han formulado acusaciones graves, pero la culpabilidad de Siher y de las demás personas investigadas no ha sido establecida judicialmente.