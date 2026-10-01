Una maestra fallecida, heridos y dos detenidos tras ataque en secundaria de Torreón

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Coahuila
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    Una maestra fallecida, heridos y dos detenidos tras ataque en secundaria de Torreón
    El plantel quedó acordonado mientras las autoridades realizaban las diligencias para esclarecer el ataque. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Dos hermanos, de 18 años, encapuchados habrían ingresado al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov; hasta el momento se reporta una persona fallecida

TORREÓN, COAH.— Momentos de tensión y pánico se vivieron este jueves en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, luego de que dos jóvenes presuntamente ingresaran al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov, provocando una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

Los hechos ocurrieron entre las 08:30 y las 09:00 horas, cuando, de acuerdo con testimonios preliminares, dos jóvenes conocidos como “Los cuates” ingresaron a la escuela presuntamente para atentar contra la población escolar.

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Alberto Rodríguez, prefecto de la secundaria, señaló que los dos jóvenes entraron encapuchados y portaban machetes, bombas molotov y armas de fuego. Explicó que uno de los hechos ocurrió en el baño de la escuela y posteriormente se registró otro en un salón de clases, donde presuntamente fue atacada la subdirectora del plantel.

$!Leslie Edith, de 56 años, subdirectora del plantel, falleció tras el ataque registrado en la secundaria.
Leslie Edith, de 56 años, subdirectora del plantel, falleció tras el ataque registrado en la secundaria. SANDRA GÓMEZ

La mujer fue identificada como Leslie Edith, de 56 años, quien falleció a consecuencia de las lesiones.

Entre los lesionados se encuentran Ricardo Quintana, director del plantel, de 54 años; Alexis, de 13 años; y Gerardo, maestro de la secundaria, de 49 años, quienes fueron trasladados al Sanatorio Español en estado de salud reservado.

$!Dos hermanos de 18 años, vecinos del ejido La Unión, fueron detenidos tras el ataque en la secundaria.
Dos hermanos de 18 años, vecinos del ejido La Unión, fueron detenidos tras el ataque en la secundaria. SANDRA GÓMEZ

Tras las detonaciones, alumnos, docentes y personal administrativo se resguardaron en la parte trasera de las aulas durante los momentos más críticos de la emergencia, mientras se desplegaba un fuerte operativo de seguridad alrededor del plantel.

Paramédicos de la Cruz Roja participaron en la evacuación del inmueble y atendieron a las personas afectadas. Varios estudiantes también recibieron asistencia luego de presentar cuadros de shock emocional tras permanecer confinados dentro de los salones.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al plantel para atender y trasladar a las personas lesionadas.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al plantel para atender y trasladar a las personas lesionadas. SANDRA GÓMEZ

Los presuntos agresores, dos hermanos de 18 años y vecinos del mismo ejido, fueron detenidos tras el ataque.

El perímetro de la secundaria quedó acordonado por diversas corporaciones de seguridad, cuyos elementos iniciaron las diligencias correspondientes, así como la recolección de testimonios para esclarecer la mecánica de los hechos.

$!La secundaria permaneció bajo resguardo de las autoridades tras el ataque registrado durante la mañana.
La secundaria permaneció bajo resguardo de las autoridades tras el ataque registrado durante la mañana. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían proporcionado un balance oficial definitivo sobre la situación jurídica de los detenidos.

“UN TEMA DE SENTIMIENTOS CONTRA EL PLANTEL”

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que el móvil referido de manera preliminar por los dos detenidos estaría relacionado con un “tema de sentimientos contra el plantel”.

Fernández Montañez indicó que esta versión forma parte de las primeras declaraciones recabadas tras la detención de los dos exalumnos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y el motivo de la agresión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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