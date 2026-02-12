Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón

Coahuila
12 febrero 2026
    Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón
    En Coahuila el 48 por ciento de los jovencitos no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos.

Ensanut revela bajo uso de preservativo y escaso conocimiento anticonceptivo; el Estado acumula 376 casos de VIH en 2025, la cifra más alta en una década

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2024 evidencian rezagos significativos en educación sexual y prácticas de prevención en Coahuila, particularmente entre adolescentes, en un contexto marcado por el incremento histórico de casos de VIH en la entidad.

El estudio, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, señala que el 22 por ciento de adolescentes coahuilenses entre 10 y 19 años no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos. Además, apenas el 52.3 por ciento identifica correctamente que el condón masculino previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual (ITS).

A nivel nacional, el panorama es igualmente preocupante: el 25 por ciento de adolescentes desconoce los métodos anticonceptivos y solo el 49.2 por ciento sabe para qué sirve el preservativo masculino.

USO IRREGULAR Y PRIMERAS RELACIONES SIN CONDÓN

En la entidad, entre la población de 12 a 19 años que ya inició su vida sexual, el 80.7 por ciento reportó haber utilizado condón; sin embargo, el 14.6 por ciento reconoció no haber empleado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, un indicador clave de vulnerabilidad.

Si bien el 91.1 por ciento afirma conocer el condón masculino y el 91.9 por ciento sabe que es de un solo uso, en la práctica la protección disminuye: solo el 67.6 por ciento utilizó preservativo en su última relación sexual.

En el grupo de 20 a 49 años, el 94.1 por ciento mantiene vida sexual activa. No obstante, apenas el 56 por ciento utilizó condón en su primera relación y solo el 41.9 por ciento lo empleó en la más reciente. El uso de métodos hormonales en la primera relación sexual fue marginal, con apenas 3.5 por ciento.

En cuanto a corresponsabilidad masculina, únicamente el 12.4 por ciento de los hombres reportó haberse practicado la vasectomía.

BAJA CULTURA DE DETECCIÓN Y MÁXIMO HISTÓRICO DE VIH

La cultura de la prueba diagnóstica también muestra rezagos: solo el 19.8 por ciento de la población se ha realizado alguna vez la prueba de VIH, aunque el 96.4 por ciento de quienes lo hicieron conoce su resultado. Asimismo, el 87.6 por ciento de las mujeres entre 20 y 49 años ha estado embarazada al menos una vez.

El escenario adquiere mayor gravedad con los datos epidemiológicos más recientes. Al 17 de noviembre de 2025, Coahuila acumuló 376 casos positivos de VIH, la cifra más alta registrada desde 2014, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH de la Secretaría de Salud federal.

La incidencia se ubica en 11.0 casos diagnosticados y notificados por cada 100 mil habitantes. Del total de contagios, 212 corresponden a fase uno; 89 a fase 2; 59 a fase 3 y 16 a fase 4, lo que refleja diagnósticos en distintos niveles de progresión clínica.

