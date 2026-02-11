Mantiene Torreón vacunación gratuita contra COVID-19, y es la Pfizer

Torreón
/ 11 febrero 2026
    Mantiene Torreón vacunación gratuita contra COVID-19, y es la Pfizer
    El módulo de vacunación opera de lunes a viernes en las instalaciones de Salud Pública Municipal. ARCHIVO

Salud Municipal aplica la vacuna a personas mayores de 12 años en un módulo permanente, autoridades exhortan a la población a mantener actualizado su esquema

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal mantiene en operación un módulo permanente de vacunación contra el COVID-19, donde se aplica de manera gratuita la vacuna Pfizer a personas mayores de 12 años, como parte de las acciones preventivas para el cuidado de la salud de la población.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, al señalar que esta medida fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de complicaciones graves en caso de contagio.

TE PUEDE INTERESAR: México Elige revela a los políticos más posicionados por partidos; Manolo Jiménez lidera por el PRI

“Es fundamental que la ciudadanía continúe protegiéndose. La vacuna sigue siendo una herramienta clave para prevenir efectos severos de la enfermedad”, subrayó el funcionario.

$!José Manuel Riveroll Duarte invitó a la población a vacunarse.
José Manuel Riveroll Duarte invitó a la población a vacunarse. CORTESÍA

El módulo de vacunación opera de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo número 1167 oriente, entre calle Niños Héroes y avenida Mariano López Ortiz, en la colonia Centro. El único requisito es cumplir con la edad establecida.

Riveroll Duarte indicó que para la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, la prevención en materia de salud es una prioridad, por lo que se continúan impulsando estrategias para reducir riesgos y brindar mayor seguridad a las y los torreonenses.

Para mayor información sobre este y otros servicios, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 500 7200 o consultar la página de Facebook de Salud Pública Municipal.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

