Mantiene Torreón vacunación gratuita contra COVID-19, y es la Pfizer

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal mantiene en operación un módulo permanente de vacunación contra el COVID-19, donde se aplica de manera gratuita la vacuna Pfizer a personas mayores de 12 años, como parte de las acciones preventivas para el cuidado de la salud de la población.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, al señalar que esta medida fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de complicaciones graves en caso de contagio.

“Es fundamental que la ciudadanía continúe protegiéndose. La vacuna sigue siendo una herramienta clave para prevenir efectos severos de la enfermedad”, subrayó el funcionario.