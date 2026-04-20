Urge CCE Laguna a debatir uso de gas no convencional para blindar competitividad

Para el sector empresarial, esta discusión resulta clave para Coahuila y la Comarca Lagunera, regiones que destacan como motores del dinamismo exportador. Se señaló que, al cierre de 2025, el estado alcanzó exportaciones por 16 mil 220 millones de dólares, lo que representa el 9.7% del total nacional, con la manufactura concentrando el 97% de dicha actividad.

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna calificó como estratégico el análisis sobre el aprovechamiento del gas no convencional (fracking), al considerarlo una pieza fundamental para la soberanía energética y el fortalecimiento industrial del norte de México.

Bajo esta premisa, el CCE Laguna vinculó el crecimiento regional y el éxito del nearshoring con la disponibilidad de energía a precios competitivos.

Citando estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el organismo recordó que el gas natural es el principal combustible de las industrias de alto valor, además de alimentar las centrales de ciclo combinado que generan el 60% de la electricidad en el país.

José Piña Álvarez, presidente del CCE Laguna, enfatizó que la viabilidad económica de Coahuila depende de un suministro energético confiable y de bajo costo.

El representante empresarial advirtió que la dependencia es crítica, ya que el 72.9% del gas consumido en México es importado, lo que representa un riesgo para la seguridad energética nacional.

El organismo concluyó que el norte del país cuenta con condiciones para capitalizar la relocalización de empresas, siempre y cuando existan garantías en materia energética e infraestructura.

Asimismo, se pronunció a favor de que el debate sobre el gas no convencional se sustente en criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental, a fin de asegurar un desarrollo equilibrado.