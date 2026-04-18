Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente

El gerente general del organismo, Roberto Escalante González, detalló que la rehabilitación del equipo, ubicado junto a Ciudad Universitaria, se agilizó por instrucción directa del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el fin de minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

TORREÓN, COAH.- Luego de concluir las labores de mantenimiento y reparación, el SIMAS Torreón anunció que este sábado quedó restablecida la operación de la bomba 76, normalizando el flujo de agua potable en diversos sectores del oriente de la ciudad.

Sectores beneficiadosCon la reactivación del sistema, el suministro se ha regularizado en las siguientes zonas:

Instituciones educativas: Ciudad Universitaria y la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT).

Sector salud: Hospital General de Torreón y Hospital del ISSSTE.

Colonias: Villas del Sol y Jardines Universidad.

“Desde la noche de ayer se iniciaron los trabajos de purga en la bomba 76, lo que permitió que, desde las primeras horas de este sábado, el agua llegara nuevamente a los hogares, planteles y hospitales mediante la red hidráulica”, explicó Escalante González.

Durante los días que el equipo permaneció fuera de servicio, el SIMAS implementó un operativo de abastecimiento mediante pipas para garantizar que hospitales y universidades no interrumpieran sus actividades.

El funcionario subrayó que se mantuvo una comunicación estrecha con representantes de las zonas afectadas hasta confirmar el restablecimiento total.

Para reportes sobre el suministro o drenaje, el organismo recuerda a la población los siguientes contactos:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Conmutador: 871 749 17 00

Facebook: SIMAS Torreón