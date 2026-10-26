Urge Manolo Jiménez blindar al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei; pide perfil técnico e imparcial

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    Urge Manolo Jiménez blindar al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei; pide perfil técnico e imparcial
    El Gobernador propone elegir a una persona imparcial y profesional con experiencia y trayectoria en materia electoral para encabezar el instituto. CUARTOSCURO

Manolo considera delicada la falta de certeza y confianza en el organismo electoral para el desarrollo de los procesos democráticos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una situación de incertidumbre tras la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, por lo que llamó a fortalecer y blindar a la institución encargada de garantizar la democracia en el país.

El mandatario estatal señaló que la falta de certeza y confianza en el organismo electoral es delicada para cualquier proceso democrático, por lo que consideró necesario replantear los criterios para seleccionar a quien encabece la institución y ofrecer garantías a la ciudadanía.

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“Yo pienso que deben de nombrar a una persona, además de imparcial, profesional y de carrera en la materia”, declaró Jiménez Salinas. Agregó que en México hay personal capacitado y con reconocimiento en el ámbito electoral que se mantiene al margen de filiaciones políticas.

El gobernador cuestionó las prácticas en las que, dijo, se priorizaba la lealtad partidista por encima de la capacidad técnica.

“Antes los puestos o algunos de los puestos los daban con un 90 por ciento de garantía en la parte de la lealtad... pero yo pienso que a una institución como esta debe de llegar alguien después de esta situación complicada que no le ayuda nada al INE, pues alguien que dé esas garantías no al gobierno, no a los partidos, sino a las y los mexicanos”, aseveró.

Jiménez Salinas destacó la importancia del organismo electoral, al que definió como el árbitro encargado de regular la elección de los gobernantes. Por ello, exhortó al Congreso de la Unión y a los actores políticos a anteponer el fortalecimiento de la institución a los intereses de grupo.

Asimismo, señaló que esta situación coincide con los procesos de elección de consejeros electorales locales y con la designación pendiente en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Consideró que la incertidumbre en la dirigencia nacional y la controversia pública afectan la credibilidad del árbitro electoral.

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Finalmente, advirtió sobre los riesgos de iniciar un proceso electoral sin una persona al frente del INE, pues la falta de una dirección definida podría generar deficiencias logísticas y organizativas, además de debilitar la confianza ciudadana.

“Bien riesgoso para la democracia”, concluyó el gobernador al referirse a las posibles consecuencias de esta situación.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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