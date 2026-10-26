‘Me retiro con serenidad’: Cámara de Diputados recibe la renuncia de Guadalupe Taddei del INE

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    ‘Me retiro con serenidad’: Cámara de Diputados recibe la renuncia de Guadalupe Taddei del INE
    Guadalupe Taddei Zavala se va oficialmente del INE, luego de una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Ricardo Monreal confirmó la recepción de la renuncia de quien ocupara la presidencia del INE

Guadalupe Taddei Zavala se va oficialmente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó la recepción de la renuncia de quien ocupara la presidencia del INE

“La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional”, escribió el morenista en redes sociales.

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¿QUÉ DICE GUADALUPE TADDEI EN SU RENUNCIA?

En una carta entregada en San Lázaro, Taddei Zavala afirmó que “me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”.

Así como que con la convicción de que el INE y sus responsabilidades deben prevalecer por encima de cualquier interés personal, por lo que presentó su renuncia con efectos a partir del 26 de octubre del cargo que ostentó desde abril de 2023 como Consejera Presidenta.

Con la oficialización de la renuncia, el Consejo General del INE fija la ruta para sustituir provisionalmente a Guadalupe Taddei; previamente diez consejeras y consejeros electorales del INE sostuvieron una reunión de trabajo para acordar la ruta legal de sustitución provisional en la presidencia del órgano.

¿QUIÉN QUEDARÁ AL FRENTE DEL INE TRAS LA RENUNCIA?

Mientras se elige a la nueva persona titular, el Consejo General del INE deberá garantizar la continuidad de las actividades del organismo.

El mecanismo previsto contempla que las consejerías electorales restantes acuerden quién ocupará la presidencia de manera provisional. Esta figura permitiría mantener las funciones institucionales mientras avanza el proceso legislativo.

Según lo informado por Monreal, las consejeras y los consejeros actuales no podrán participar como aspirantes en el procedimiento para elegir a la nueva persona titular, aunque sí podrán designar a quien encabece temporalmente el Consejo General.

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¿CÓMO ELEGIRÁN LOS DIPUTADOS A LA NUEVA PRESIDENCIA DEL INE?

La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de realizar el nombramiento. El proceso contempla varias etapas para evaluar a las personas interesadas y definir quién ocupará el cargo.

1. Publicación de la convocatoria. La Cámara establecerá los requisitos, las fechas y las condiciones para participar en la selección.

2. Evaluación de aspirantes. Un comité técnico revisará los perfiles y valorará el cumplimiento de los requisitos legales, así como la idoneidad de las personas registradas.

3. Integración de propuestas. El comité elaborará una lista de las personas mejor evaluadas para que avance el procedimiento legislativo.

4. Acuerdos entre grupos parlamentarios. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) buscará consensos para definir la propuesta que se someterá a votación.

5. Votación en el Pleno. La designación requiere el respaldo de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Si no se alcanza la mayoría calificada, se contempla el mecanismo de insaculación, conforme al procedimiento aplicable.

Monreal estimó que el proceso podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, desde la emisión de la convocatoria hasta la designación, en medio de un proceso electoral rumbo al 2027.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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