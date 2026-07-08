Urnas electrónicas de Coahuila respaldan consulta ciudadana en Campeche

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) participó en la primera Jornada Consultiva del Presupuesto Participativo 2026 realizada en Campeche, donde facilitó 50 urnas electrónicas que fueron utilizadas para que la ciudadanía eligiera proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano. El ejercicio democrático se llevó a cabo el pasado 5 de julio en los municipios de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Palizada y Seybaplaya, donde la población decidió el destino de hasta el 2.5 por ciento del presupuesto de egresos municipal.

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y la consejera electoral Madeleyne Ivett Figueroa Gámez participaron como observadores de la jornada. Además, personal de la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática realizó previamente una demostración del funcionamiento de las urnas electrónicas. El préstamo de los equipos fue posible mediante un contrato de comodato firmado entre el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Electoral del Estado de Campeche el pasado 5 de junio.

Durante la consulta, la ciudadanía votó por proyectos relacionados con rehabilitación de redes de agua potable, alumbrado público, parques, pavimentación y construcción de ciclovías, entre otras obras de infraestructura. El IEC destacó que las urnas electrónicas brindaron certeza y seguridad al proceso, además de contribuir a fortalecer la democracia participativa mediante el uso de herramientas tecnológicas que agilizan las votaciones y garantizan resultados confiables.

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