Urnas electrónicas de Coahuila respaldan consulta ciudadana en Campeche

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    Urnas electrónicas de Coahuila respaldan consulta ciudadana en Campeche
    Autoridades electorales de Coahuila acompañaron como observadoras la jornada de presupuesto participativo realizada en Campeche. CORTESÍA

El IEC prestó 50 equipos para el presupuesto participativo, mediante el cual habitantes de ocho municipios eligieron obras que serán financiadas con recursos públicos

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) participó en la primera Jornada Consultiva del Presupuesto Participativo 2026 realizada en Campeche, donde facilitó 50 urnas electrónicas que fueron utilizadas para que la ciudadanía eligiera proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano.

El ejercicio democrático se llevó a cabo el pasado 5 de julio en los municipios de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Palizada y Seybaplaya, donde la población decidió el destino de hasta el 2.5 por ciento del presupuesto de egresos municipal.

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El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y la consejera electoral Madeleyne Ivett Figueroa Gámez participaron como observadores de la jornada. Además, personal de la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática realizó previamente una demostración del funcionamiento de las urnas electrónicas.

El préstamo de los equipos fue posible mediante un contrato de comodato firmado entre el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Electoral del Estado de Campeche el pasado 5 de junio.

$!Habitantes de ocho municipios utilizaron urnas electrónicas del IEC para elegir las obras que serán financiadas con recursos públicos.
Habitantes de ocho municipios utilizaron urnas electrónicas del IEC para elegir las obras que serán financiadas con recursos públicos. CORTESÍA

Durante la consulta, la ciudadanía votó por proyectos relacionados con rehabilitación de redes de agua potable, alumbrado público, parques, pavimentación y construcción de ciclovías, entre otras obras de infraestructura.

El IEC destacó que las urnas electrónicas brindaron certeza y seguridad al proceso, además de contribuir a fortalecer la democracia participativa mediante el uso de herramientas tecnológicas que agilizan las votaciones y garantizan resultados confiables.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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