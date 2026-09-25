UTC fortalece la formación de talento en Manufactura Inteligente

Los sustentantes expusieron sus proyectos de investigación ante un jurado académico especializado y respondieron a cuestionamientos sobre la aplicación práctica de sus propuestas en los sectores productivo e industrial de la región.

Doce profesionales concluyeron exitosamente la presentación y defensa de sus exámenes de grado de la Maestría en Ingeniería en Manufactura Inteligente de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), durante jornadas académicas realizadas del 21 al 24 de septiembre.

Entre los profesionistas que obtuvieron su grado se encuentran Pedro Aguirre Banda, Enrique Morales Paquot, Nuria Karina González Ángel, Claudia Yudith Castillo Díaz, José Cruz González Antunes y Yesenia de León Rodríguez.

Asimismo, completaron satisfactoriamente su proceso de titulación José Carlos Malacara Espinosa, Ricardo Vega López, Jesús Miguel Carrillo Mercado, Omega Lizeth Torres de Lara, Eutiquio Canales Ruiz y Kytzia Pradis Almaguer.

Del total de sustentantes, seis forman parte del cuerpo docente de la institución, lo que, de acuerdo con la UTC, contribuye al fortalecimiento de la formación académica y refleja el compromiso del personal docente con su actualización ante las demandas de la industria local.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, reconoció el esfuerzo académico de los egresados y destacó el valor estratégico de los posgrados para fortalecer la educación y contribuir al crecimiento productivo de la región.

“Para la UTC es un orgullo verlos alcanzar una meta que representa muchas horas de estudio, trabajo y esfuerzo. Felicito a cada uno de nuestros sustentantes por dar este paso en su formación”, expresó Guadarrama.

“Su preparación fortalece no solo su trayectoria, sino también a nuestra Universidad y al entorno productivo al que servimos”, añadió el rector durante el acto formal de reconocimiento.