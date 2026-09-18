Detecta Universidad Tecnológica de Coahuila a alumnos con ansiedad grave y depresión profunda; son canalizados para recibir atención

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fortaleció sus acciones de atención a la salud mental en coordinación con el programa estatal Inspira Coahuila y el Centro de Integración Juvenil, ofreciendo charlas orientadas a prevenir situaciones de riesgo entre la comunidad estudiantil. Sergio Guadarrama Cortez, rector de la UTC, explicó que en la institución se aborda la problemática de manera directa para generar confianza en los estudiantes y evitar que oculten sus emociones.

“Llegaron a ofrecer una plática sobre el suicidio, que es un tema que tradicionalmente se mantenía escondido. En la Universidad Tecnológica de Coahuila hemos abordado el tema frontal porque nos basamos en estudios científicos que dicen que quien comunica que ha pensado en el suicidio puede llegar a él”, señaló. Durante el último cuatrimestre, el área psicopedagógica y médica de la UTC brindó atención a ocho alumnos que, de acuerdo con el rector, manifestaron cuadros de ansiedad grave, ideación suicida o depresión profunda. “En el último cuatrimestre hubo la atención de 8 personas que manifestaron una grave ansiedad y una profunda depresión. Nos abocamos a través de la psicóloga y el médico a atenderles”, detalló Guadarrama Cortez. La primera jornada contó con la asistencia de 250 alumnos, pero se replicará progresivamente hasta llegar a la totalidad de la matrícula, que asciende a 4 mil 050 jóvenes. “Esta conferencia estuvo dirigida a 250 personas, pero durante las semanas posteriores se continúa con otros alumnos hasta que todos reciben esta conferencia. En el universo de la universidad son cuatro mil cincuenta”, indicó el rector.

Guadarrama Cortez subrayó que este modelo de seguimiento continuo ya se ha implementado en otros temas de relevancia institucional y formativa para los estudiantes. “Son temas que cada semana vamos abordando y no soltamos hasta el final. Esto sucedió igual cuando dimos primeros auxilios; seguimos trabajando en ello porque consideramos que son temas de importancia y trascendencia para cuando ellos lleguen a la industria”, afirmó. Finalmente, el rector hizo un llamado a los jóvenes a hablar sobre las situaciones que enfrentan y buscar apoyo con tutores, psicólogos, médicos del plantel o sus familiares. “Por favor no callen esa situación, no piensen que son los únicos. El comunicar y hablarlo con gente especializada o con la familia puede salvar su vida; el diálogo terapéutico es un elemento que puede salvar vidas”, concluyó.