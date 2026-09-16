Viesca: localizan sin vida a comerciante reportado como desaparecido

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    Viesca: localizan sin vida a comerciante reportado como desaparecido
    El cuerpo de Gerardo Ramírez López fue localizado este miércoles en una brecha cercana al ejido Emiliano Zapata, en Viesca. CORTESÍA

Gerardo Ramírez López, de 47 años, fue encontrado cerca del ejido Emiliano Zapata; familiares habían denunciado que fue sacado por la fuerza de su domicilio

VIESCA, COAH.- Las labores de búsqueda para dar con el paradero de Gerardo Ramírez López concluyeron este miércoles, luego de que fue localizado sin vida en una brecha de terracería próxima al ejido Emiliano Zapata, en este municipio de la Región Lagunera.

El reporte del hallazgo se generó cerca de las 09:00 horas, luego de que se alertó sobre la presencia de un cuerpo en una zona despoblada, lo que movilizó a distintas corporaciones policiales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras asegurar el perímetro, las autoridades informaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Posteriormente se confirmó que se trataba de Gerardo, comerciante de 47 años que era buscado desde el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, el hombre habría sido sacado por la fuerza de su domicilio, ubicado en el ejido Gabino Vázquez, también perteneciente al municipio de Viesca.

Según la denuncia presentada por la familia, varios individuos habrían irrumpido en la vivienda para llevárselo contra su voluntad junto con su camioneta, vehículo que hasta el momento no ha sido localizado.

El sitio del hallazgo permaneció bajo resguardo policial mientras peritos de la Fiscalía recabaron indicios y realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.

Las indagatorias continúan abiertas para esclarecer los hechos, determinar si el comerciante habría sido víctima de homicidio tras ser llevado por la fuerza de su domicilio y dar con quienes pudieran estar involucrados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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