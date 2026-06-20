Violento asalto deja sin vida a contratista en Matamoros, Coahuila; delincuentes se llevan dinero y una camioneta

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    Violento asalto deja sin vida a contratista en Matamoros, Coahuila; delincuentes se llevan dinero y una camioneta
    El asalto ocurrió en un domicilio del ejido Hormiguero, donde un hombre fue muerto a golpes. SANDRA GÓMEZ

Buscan a tres posibles responsables del homicidio

MATAMOROS, COAH.- Durante la madrugada de este sábado, la tranquilidad del ejido Hormiguero fue interrumpida por el asesinato de un contratista de electricidad. El hombre fue agredido brutalmente por desconocidos que ingresaron a su vivienda y oficina para cometer un atraco.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque ocurrió alrededor de las 03:30 de la madrugada en la municipalidad de Matamoros, cuando tres sujetos irrumpieron violentamente en el lugar. Tras golpear a la víctima hasta causarle la muerte, los agresores se dieron a la fuga llevándose consigo dinero en efectivo y una camioneta propiedad del fallecido.

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Fue un familiar quien, al acudir al sitio a las 05:00 horas, descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Investigadora, personal de servicios periciales y elementos de la fiscalía local para procesar la escena del crimen e iniciar las diligencias de ley.

Tras un operativo de búsqueda, la unidad vehicular fue recuperada en el ejido La Concha. Aunque circulan versiones sobre la detención de 2 posibles responsables en las cercanías del ejido Escuadrón 201, la Fiscalía General de Coahuila no ha emitido un comunicado oficial.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para capturar a los demás implicados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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