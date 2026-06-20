Violento asalto deja sin vida a contratista en Matamoros, Coahuila; delincuentes se llevan dinero y una camioneta
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Buscan a tres posibles responsables del homicidio
MATAMOROS, COAH.- Durante la madrugada de este sábado, la tranquilidad del ejido Hormiguero fue interrumpida por el asesinato de un contratista de electricidad. El hombre fue agredido brutalmente por desconocidos que ingresaron a su vivienda y oficina para cometer un atraco.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque ocurrió alrededor de las 03:30 de la madrugada en la municipalidad de Matamoros, cuando tres sujetos irrumpieron violentamente en el lugar. Tras golpear a la víctima hasta causarle la muerte, los agresores se dieron a la fuga llevándose consigo dinero en efectivo y una camioneta propiedad del fallecido.
Fue un familiar quien, al acudir al sitio a las 05:00 horas, descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Investigadora, personal de servicios periciales y elementos de la fiscalía local para procesar la escena del crimen e iniciar las diligencias de ley.
Tras un operativo de búsqueda, la unidad vehicular fue recuperada en el ejido La Concha. Aunque circulan versiones sobre la detención de 2 posibles responsables en las cercanías del ejido Escuadrón 201, la Fiscalía General de Coahuila no ha emitido un comunicado oficial.
Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para capturar a los demás implicados.