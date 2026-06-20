Monclova: Bloqueo en AHMSA retrasa entrega de maquinaria a Bravo Montacargas

MONCLOVA, COAH.- La permanencia de las protestas encabezadas por extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa obstaculizando el desarrollo del proceso de quiebra de la empresa, luego de que el síndico responsable informara al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles sobre la imposibilidad de cumplir con una diligencia programada para la entrega de maquinaria. De acuerdo con el reporte presentado por Víctor Manuel Aguilera Gómez, no fue posible retirar equipo propiedad de Bravo Montacargas debido a que los accesos a la planta siderúrgica permanecen bloqueados por los manifestantes, quienes mantienen el cierre de las instalaciones desde que cesaron las operaciones de la compañía.

El síndico precisó que la maniobra contemplaba el ingreso de personal especializado y unidades de carga para trasladar la maquinaria; sin embargo, el bloqueo en todas las entradas del complejo impidió el acceso y obligó a suspender la diligencia, generando un nuevo contratiempo dentro del procedimiento concursal. También dejó en claro que no existe una negativa para cumplir con la orden judicial. Señaló que el problema es que, por las condiciones actuales, simplemente no es posible ingresar a las instalaciones sin poner en riesgo a las personas o provocar un conflicto.

Este retraso afecta directamente a Bravo Montacargas, ya que la empresa esperaba recuperar su maquinaria durante este mes, como parte del proceso legal de quiebra de AHMSA. Sin embargo, los equipos permanecen dentro de la planta mientras continúen los bloqueos. Ahora será la jueza quien determine qué sigue en este procedimiento. Por el momento, la entrega de la maquinaria queda suspendida hasta que existan las condiciones para ingresar de manera segura a las instalaciones y cumplir con la orden judicial.

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