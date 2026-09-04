$!Viuda de exfuncionario de Coahuila teme por su vida; la amenazan por supuesto ‘trabajo de brujería’

María Teresa Gil Siller, viuda de Julián Montoya, quien fuera subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del exgobernador Rubén Moreira, denunció públicamente ser víctima de una serie de extorsiones y amenazas de muerte que han escalado desde la semana pasada. A través de un testimonio que publicó en Instagram, la afectada detalló dos frentes de intimidación que buscan obtener fuertes sumas de dinero mediante el miedo y el uso de información privada.

El primer caso de extorsión, según denunció, involucra a una persona que asegura que Gil Siller solicitó un “trabajo de brujería” relacionado con la Santa Muerte. Bajo la premisa de que “el trabajo ya está hecho”, refirió que la han extorsionado con el pago de una supuesta ceremonia, advirtiendo que, de no hacerlo, ocurrirá una “tragedia contra ella y su familia”.

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Gil Siller mostró su preocupación debido a que el extorsionador utiliza una fotografía de su perfil personal de WhatsApp, a la cual no tienen acceso sus seguidores de redes sociales, lo que sugiere una intrusión en su privacidad. Según la denunciante, los atacantes poseen detalles específicos sobre sus hijos, sus empleados y su círculo más cercano. En un segundo incidente, Gil Siller señaló a un hombre que conoció hace más de dos años, a quien en su momento le solicitó apoyo para una investigación. Este individuo la contactó recientemente para exigirle el pago de 700 mil pesos por concepto de una supuesta “protección” que ella asegura nunca haber pedido. La viuda del exfuncionario manifestó que decidió hacer pública la situación debido a la gravedad de las amenazas y al acoso constante del que ha sido objeto. VIUDA ENVUELTA EN POLÉMICAS Alrededor de María Teresa Gil Siller, conocida como Maryté, han surgido en los últimos años episodios que la han colocado en medio de situaciones controvertidas. Su esposo Julián Montoya falleció por causas misteriosas ocho meses después de salir de la administración de Rubén Moreira. Había sido señalado por la Auditoría Superior del Estado de pagar servicios a empresas fantasma.

Después de quedar viuda, Gil Siller contrajo matrimonio con el mago Yan de Garat y se trasladó a vivir a Los Cabos. La pareja mostraba en redes sociales parte de su estilo de vida, con fotografías en las que aparecían automóviles de lujo y viajes.

Meses después, Yan de Garat fue detenido y encarcelado. La familia del ilusionista sostuvo públicamente en redes sociales que había sido víctima de una acusación falsa y que se le había tendido una trampa relacionada con su patrimonio. También se difundieron señalamientos de que había sido acusado de violencia familiar. Inclusive en el testimonio en redes sociales, Maryté hace referencia al caso.

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Ahora, Gil Siller vuelve a colocarse en el centro de una situación de alto riesgo al denunciar públicamente amenazas de muerte y dos intentos de extorsión. Uno de ellos, según su propio relato, estaría relacionado con supuestos rituales de brujería; el otro, con una exigencia de 700 mil pesos a cambio de una presunta “protección”.

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