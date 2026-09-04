Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente

La sentencia se deriva de un recurso de queja presentado en los juicios JDC-81 y JDC-84, relacionados con la disputa por la curul que Flores Guerra ocupa desde 2024, asumida por la vía plurinominal del Partido del Trabajo.

En cumplimiento al mandato de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila ordenó al diputado del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, ceder la curul a su suplente, Fernando Rodríguez González.

En la queja se solicitó que las autoridades se pronunciaran sobre el alcance que tendría la suplencia, así como sobre la garantía de que una sola persona ejerciera el cargo. Al respecto, la Sala Monterrey determinó que, aunque la curul debía ser ocupada por el suplente, la garantía de su ejercicio debía ser determinada en el ámbito local.

El Tribunal local resolvió que la suplencia que asumirá Rodríguez González deberá subsistir durante todo el periodo y mientras el acuerdo de su incorporación no sea revocado o modificado por el propio Congreso local u otra autoridad jurisdiccional electoral competente.

“Asimismo, el Pleno precisó que, mientras subsista esa situación jurídica, no puede ejercerse simultáneamente la misma diputación por la persona propietaria y por la persona suplente, por lo que deben garantizarse los derechos inherentes al ejercicio efectivo del cargo”, señaló el Tribunal.

Para efectos de la sentencia, el Tribunal ordenó al Congreso emitir una declaratoria de carácter instrumental para hacer constar que la situación ya fue resuelta.

“Dicha declaratoria no implica un nuevo llamamiento ni una nueva revisión del supuesto legal que dio origen a la suplencia”, expresó el Tribunal.