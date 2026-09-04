Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente

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    Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
    El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra. ARMANDO RÍOS

Tribunal Electoral de Coahuila emite la sentencia que otorga la curul por lo que resta de la Legislatura al suplente Fernando Rodríguez; el Congreso debe formalizar el fallo, pero mantiene la facultad de revocar la suplencia (lo que abriría la puerta a Flores)

En cumplimiento al mandato de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila ordenó al diputado del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, ceder la curul a su suplente, Fernando Rodríguez González.

La sentencia se deriva de un recurso de queja presentado en los juicios JDC-81 y JDC-84, relacionados con la disputa por la curul que Flores Guerra ocupa desde 2024, asumida por la vía plurinominal del Partido del Trabajo.

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En la queja se solicitó que las autoridades se pronunciaran sobre el alcance que tendría la suplencia, así como sobre la garantía de que una sola persona ejerciera el cargo. Al respecto, la Sala Monterrey determinó que, aunque la curul debía ser ocupada por el suplente, la garantía de su ejercicio debía ser determinada en el ámbito local.

El Tribunal local resolvió que la suplencia que asumirá Rodríguez González deberá subsistir durante todo el periodo y mientras el acuerdo de su incorporación no sea revocado o modificado por el propio Congreso local u otra autoridad jurisdiccional electoral competente.

“Asimismo, el Pleno precisó que, mientras subsista esa situación jurídica, no puede ejercerse simultáneamente la misma diputación por la persona propietaria y por la persona suplente, por lo que deben garantizarse los derechos inherentes al ejercicio efectivo del cargo”, señaló el Tribunal.

Para efectos de la sentencia, el Tribunal ordenó al Congreso emitir una declaratoria de carácter instrumental para hacer constar que la situación ya fue resuelta.

“Dicha declaratoria no implica un nuevo llamamiento ni una nueva revisión del supuesto legal que dio origen a la suplencia”, expresó el Tribunal.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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