Viva la Raza: música, autos y cultura lowrider en Saltillo

“Los carros son mucho dinero; realmente no te deja para drogas ni para nada de eso. Yo ahorita estoy comenzando a enseñarle mi hobby a mi hijo, ¿por qué? Porque no quiero que ande en pandillas, ni que ande en drogas. No deben guiarse de que el traer un carro o vestirse flojo es ser un pandillero; la cultura (lowrider) no es andar en pandillas ni destrozando casas o andar golpeando gente, eso no es ser un lowrider”.