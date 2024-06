‘Vivan y sean felices’: joven de la comunidad LGBT comparte su admiración por La Sirenita

“Los papás no deberían odiar a sus hijos por lo que son, los papás deberían aceptarlos y amarlos. Maricón. Pero si siempre lo he sido, no entiendo qué tenía de malo en ello. Esta sociedad siempre ha odiado lo femenino y lo femenino es sinónimo de las mujeres, y no hay nada que esta sociedad odie más que a las mujeres mismas, por eso nos odian a nosotros también, porque preferimos ser como ellas”, dice.

“Así que decir maricón con todas sus letras y acento en la o, porque cuando nos adueñamos de las palabras con las que intentan hacernos daño, los dejamos sin armas para lastimarnos”.

Carlos solo espera que Andersen esté feliz de que su Sirenita haya encontrado el amor en la película, así como al escritor le hubiera gustado en su vida. Así que, por toda la comunidad de la diversidad sexual, por quienes han muerto a manos de la ignorancia y el odio, por quienes han pavimentado el camino por un cambio y por los que vienen, ahora hay que buscar ser felices en una sociedad que aún discrimina y rechaza, dice.

“Vivan y sean felices, esa siempre será nuestra mayor satisfacción”. Y para finalizar canta: “Quiero gritar, quiero aprender, quiero volar, quiero sentir, siendo feliz, siendo quien soy”.