Vuelve verbena popular a Saltillo por el Día de Muertos

Decenas de saltillenses visitaron los camposantos desde el último día de octubre, para dar inicio al festejo por el Día de Muertos.

Las familias que no pudieron acudir durante dos años, debido a las restricciones sanitarias que provocó la pandemia del COVID-19, arribaron con cubetas, escobas y palas para limpiar la tumba de sus difuntos.

Aunque años atrás acudían en cada cumpleaños, Día de la Madre, del Padre, en Navidad y Día de Muertos, hasta este 2021 por fin regresaron al panteón para encontrarse con un mayor deterioro en las tumbas, pero agradecidos de visitar a los restos de sus seres queridos.

Además aprovecharon para resanar, limpiar y pintar las losas, colocar flores y rezar para que logren su eterno descanso.

“Antes de perdido nos echábamos una caguamita a salud de mi hijo, pero por ahora venimos nada más a dejarle bien pintada su tumba y hacer oración desde casa porque no venimos muy seguido con esto de la pandemia”, comentó el padre del Comandante Urbina, acaecido hace 12 años.

A quien su hija Fátima de 16 años aún recuerda como un sueño que la recogía al salir del jardín de niños. “Me hace mucha falta, en ese momento no comprendía que ya no llegará a casa pero hoy me hace mucha falta mi papá”, comentó la jovencita quien también pintaba la tumba de su padre.

En medio de rosarios, veladoras y memorias para recordar a sus muertos, la música de un acordeón y dos guitarras interrumpe el silencio.

Cantan “Adiós Ángel Mío” frente a los restos de Fidel Zavala, enterrado hace casi 11 años, rodeado por sus hijos y el conjunto de músicos..

DEJAN A INFANTES EN PORTÓN DEL CEMENTERIO

Aunque el aforo era del 70 por ciento, con un aproximado de 500 visitantes dentro del camposanto, según la capacidad del cementerio, la entrada a niños, niñas y adolescentes fue restringida.

Muchos padres dejaron a los pequeños sentados afuera, encargados con algún familiar o regresaron a casa para volver otro día sin ellos, quejándose de que la familia no pudiera hacer la visita completa.

“Es que pongan un anuncio o algo, además dónde los dejo, si viene a ver a sus abuelos, no lo puedo dejar aquí sólo, cómo le hacemos”, comentó Carlos Barboza, molestó de que su visita se viera interrumpida por las restricciones implementadas.

Sin embargo, al menos una decena de niños permaneció a la espera de sus padres en el portón de la entrada al Panteón Santiago, muchos de ellos llorando en brazos de sus padres al querer entrar al cementerio.

“Así como les enseñamos las tradiciones, mis niños estaban ilusionados con ver la tumba de su abuelita”, comentó la madre de un pequeño de cinco años.

Quien no consideró que haya riesgo de contagios en los niños, pues las autoridades “ya dijeron que bajó el COVID y por como en las escuelas sÍ están entrando”, dijo la mamá.

La entrada a de alimentos también se prohibió y aunque algunas familias arribaron con frutas, pan o taquitos, no pudieron ingresar con la comida, ni aunque fuera una ofrenda para los difuntos.

Aunque alrededor del panteón, así como en otros camposantos de la ciudad, se abarrotaron de puestos de antojitos mexicanos, dulces de leche, churros, elotes, helados, aguas frescas y demás alimentos.

ENCARECEN SERVICIOS LAPIDARIOS Y FLORERÍAS

Los precios de las flores artificiales, preferidas por su resistencia en un panteón, que antes mantuvieron precios de entre 40 y 100 pesos el adorno, subieron a costos entre 60 la más económica, hasta 280 pesos el adorno con más flores de plástico.

De acuerdo a comerciantes del lugar, los precios aumentaron debido al costo de la gasolina, pues los adornos florales son traídos de la Ciudad de México o Guadalajara.

Por su parte los servicios de limpieza, deshierbe y mantenimiento de lápidas que antes se hacían por cantidades muy bajas, desde 30 o 50 pesos, hoy se cotizan entre 100 y 250 pesos, porque la maleza se acumuló por que la pandemia complicó la asistencia el año pasado.