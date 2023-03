Next Drag Super Star: se cumplen 5 años del ‘drag’ en Saltillo

“A ver, claro que Jorge y Llorchie no son dos personas completamente diferentes, mucho de lo que está construido tu personaje, está hecho a base de las vivencias diarias de las personas que lo interpretan, solo que adecuado a esta”, expresó.

Vestidos, pelucas y tacones; aún no estamos listos, pero podemos comenzar. El “drag” está de fiesta cumpliendo sus primeros cinco años en Saltillo y Hey Llorchie, cabeza del movimiento, nos cuenta cómo inició con este proyecto y cómo es ser parte de esta comunidad.

MÁS ALLÁ DEL MAQUILLAJE

Asimismo, asevera que ser draga va más allá de verse como el personaje, ya que encamina a una preparación tanto de vestuario, como de peluca, maquillaje e incluso el número o espectáculo.

Igualmente, relata que el hecho de ser draga y la preparación que implica depende de cada persona, porque algo tan común, como lo es el maquillarse, puede llevarse desde una hora y media hasta tres, dependiendo de la experiencia del intérprete.

Por otro lado, dijo que el hecho de prepararse para un evento de este tipo, puede resultar bastante costoso porque “de todo a todo, tacones, vestuario, maquillaje, peluca puede llevarte a gastar hasta más de 10 mil pesos cada uno”.

También declaró que, cuando las dragas participan en algún concurso, muchas veces necesitna el cambio de vestuario, debido a que etapa con etapa las juezas van comentando acerca de las caracterizaciones. De la misma manera, aplica para los shows o eventos especiales.

También cuenta que entre las personas que conforman la comunidad de drags, existe un fuerte sentimiento de unión y fraternidad entre las chicas que participan o que van comenzando dentro de esta cultura.

“Dentro de la comunidad te encuentras con todo tipo de chicas, desde un maestro, un contador, dentista, de todo, de verdad, personas que si no se hubieran conocido aquí probablemente nunca lo hubieran hecho. Hemos creado un símbolo de unidad tan fuerte que no importa que no nos llevemos, si necesitas mi ayuda, ahí voy a estar”.