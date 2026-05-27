Museo de Ramos Arizpe resguarda siglos de memoria y transformación regional

La historia de Ramos Arizpe encuentra uno de sus principales guardianes en el Museo de Historia, espacio cultural ubicado dentro de la Casa de la Cultura, en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde se conserva parte fundamental del legado que ha dado identidad al municipio. Con más de 600 piezas y exhibiciones permanentes, el recinto ofrece un recorrido por distintas etapas que marcaron la evolución de la ciudad, desde su riqueza paleontológica y sucesos históricos relevantes, hasta el crecimiento industrial y automotriz que hoy distingue a Ramos Arizpe a nivel nacional.

El museo brinda acceso libre y gratuito para visitantes de todas las edades y cuenta con recorridos guiados impartidos por personal especializado, lo que permite a estudiantes, familias y turistas acercarse de manera dinámica a los acontecimientos que moldearon el desarrollo social, económico y cultural de la región.

Entre las salas temáticas destacan espacios dedicados a la memoria histórica local, expresiones culturales y artísticas, así como la transformación de la antigua “San Nicolás de la Capellanía” en uno de los principales polos industriales de Coahuila. El recorrido también integra contenidos sobre la Batalla de Paredón, el auge ferroviario en la región y personajes emblemáticos como Miguel Ramos Arizpe, figura clave en la vida política e histórica del país.

El Museo de Historia mantiene sus puertas abiertas de martes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, mientras que sábados y domingos opera de 10:00 a 21:00 horas. Autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para visitar este espacio y participar en las actividades orientadas al fortalecimiento de la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de Ramos Arizpe.

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