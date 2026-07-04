De las aulas de la Lucio Blanco al escenario mundial: en Torreón celebran el éxito de Jorge Sánchez

TORREÓN, COAH.- La participación del futbolista lagunero Jorge Sánchez con la Selección Mexicana en la fase final del máximo torneo internacional de futbol ha despertado un sentimiento de orgullo entre alumnos, maestros y directivos de la Escuela Primaria General Lucio Blanco, en Torreón. Ahí, el defensor cursó su educación básica. La participación de México en los octavos de final desató muestras de apoyo dentro de la comunidad escolar. Para alumnos y docentes, el futbolista representa un ejemplo de que la disciplina, la constancia y el esfuerzo pueden abrir camino hasta los escenarios más importantes del deporte mundial.

La directora del plantel, Nalleli Gámez Torres, recordó que Jorge Sánchez estudió los seis grados de primaria en esa institución entre 2003 y 2009. Explicó que fue durante esa etapa cuando comenzó a construir el carácter que años después lo llevaría al futbol profesional. ”Para nosotros es un gran orgullo que un exalumno como Jorge Sánchez represente a México en la Selección Nacional. Nos llena de satisfacción saber que parte de su formación inició en esta escuela”, expresó. Aunque los maestros que lo acompañaron durante su infancia ya no forman parte de la plantilla docente, la comunidad educativa conserva el recuerdo de su paso por el plantel. De manera especial evocan a la maestra Rosy Monsiváis, quien desde sus primeros años escolares alentó al entonces niño a no abandonar su sueño de convertirse en futbolista profesional.

La relación entre la familia Sánchez y la escuela permanece vigente. Actualmente, Dana, sobrina del seleccionado nacional, cursa sus estudios en la institución. Además, una de las docentes del plantel, Giselle, es prima del futbolista. Ese vínculo fortalece la cercanía entre la comunidad escolar y la familia del jugador. Con motivo del torneo internacional, la primaria ha organizado diversas actividades para contagiar el entusiasmo entre los alumnos. Han sido invitados a asistir con la camiseta de la Selección Mexicana. También participan en dinámicas enfocadas en promover valores como la perseverancia, el compromiso, el trabajo en equipo y la disciplina. Para la directora, la historia de Jorge Sánchez trasciende los logros deportivos. Consideró que representa una poderosa lección de vida para las nuevas generaciones. ”Es un modelo para nuestros niños. Les demuestra que los sueños sí se pueden alcanzar cuando hay dedicación, esfuerzo y el respaldo de la familia”, afirmó. Mientras México continúa su camino en el torneo, la Escuela Primaria General Lucio Blanco también celebra el recorrido de uno de sus exalumnos más emblemáticos. En cada partido, la comunidad escolar renueva la ilusión. Además, recuerda que desde un salón de clases en Torreón también pueden comenzar las historias que terminan escribiéndose en la élite del futbol mundial.

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