“Yo corría solo. Ahora carrera y carrera que me aviento con ella, solo ya no, siempre con ella”.

Relató que ha corrido otras carreras, incluso comparó el tradicional medio maratón de Saltillo con el de la ciudad de Zapopan, “y no me jodo tanto” , resaltó la mujer de cabello corto teñido de rosa y amarillo.

SOBRE RUEDAS

Ivvone hizo la ruta en patines, aseguró que fue un reto por las inclinaciones del recorrido y el pavimento no apto para este tipo de calzado. Dijo que lo que más admiró del recorrido fue como corredores, ciclistas y ahora patinadores, se conectan y respetan entre sí para evitar accidentes.

“Al final, esta a la par de los corredores es complicados. Esta muy padre que nos juntemos, pero el orden lo ponemos nosotros, nadie más”.

DESDE MONCLOVA

Rolando Castañeda Sánchez, llegó de “Monclovita La Bella”, para participar en la 21K. “Soy ultramaratonista, corro hasta 163 kilómetros”, dijo eufórico tras cruzar la meta. Esto domingo trotó y vistió vaquero para representar a la ciudad del acero.

Rolando no se quejó del calor, dijo que acostumbra cargar hasta 30 kilos en la sierra y que el calor de Saltillo, no era reta comparado con el de su ciudad. “El calor no me hace nada, Monclovita es un infierno”.

DESCALZO, PERO LLEGÓ

Gilberto Carranza entró a la meta y se quitó sus tenis. “Quise descansar un poquito, son los tenis que utilicé para todo el entrenamiento”, dijo. Aseguró que ya sabía en que momento debía retirárselos y que estaba muy contento de haber llegado a la meta.

CON DEDICATORIA

Jesús Mendoza cruzó la meta y fue recibido por su nieto de poco más de un año. El niño vestía un pañalero que decía “Orgulloso de mi abuelito”, el atuendo contrastaba con el de su abuelo, que decía “va por ti carnal”.

Relató que es corredor desde hace muchos años, que ha participado en por lo menos 20 medios maratones, los últimos cinco se los ha dedicado a su hermano Vicente, quien falleció hace cuatro años, tras presentar cáncer.

Jesús aun reciente la partida de Vicente, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordarlo, pero aseguró que seguirá corriendo hasta que le sea permitido. “Mientras Dios nos de licencia, aquí vamos a estar”.

‘POR USTEDES’

Por separado, Bolívar Ibarra Reyes, originario de Real de Catorce, San Luis Potosí, rompió en llanto tras cruzar la meta.

Portaba una playera que decía “Esta va por mis viejos”, y tenía la foto de sus padres fallecidos hace tres y ocho años. Corredor desde hace 40 años, fue recibido por su pareja con un amoroso beso.