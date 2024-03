A Edson le tocará ‘bailar con la más fea’: West Ham irá contra el Bayer en la Europa League

El día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la Europa League, donde los ocho mejores equipos del torneo se han posicionado en la instancia de Cuartos de Final.

Los cuatro duelos de la eliminatoria quedaron de la siguiente manera, Liverpool vs Atalanta, Milán vs Roma, Benfica vs Marsella, y Bayer Leverkusen vs el West Ham de Edson Álvarez.